(TNT Sports) – Durante la noche de este martes, el director técnico Luis Mena anunció la nómina de jugadoras de la selección chilena femenina, en la que destacó la ausencia de la arquera Christiane Endler.

La arquera chilena del Olympique de Lyon no fue convocada por Mena debido a sus vacaciones. Además, el encuentro contra la selección brasileña no es una fecha FIFA, por lo que el club francés no está obligado a dar permiso a la capitana del equipo nacional.

Otra de las ausentes es la jugadora de Colo-Colo, Ryann Torrero, y en su lugar fue convocada Antonia Canales, quien juega en España. También se suma Gabriela Bórquez, de la Universidad de Chile. Ambas arqueras han sido convocadas y se proyecta que sean las suplentes de Christiane Endler.

Por otra parte, en cuanto a los retornos, destacaron Ámbar Soruco y Fernanda Pinilla, quienes regresan al equipo nacional tras las diferencias que tuvieron con el extécnico José Letelier.

Nuevos rostros en la selección chilena

Entre las novedades en la convocatoria destacaron Maya Pellegrini, delantera del Western Carolina University de Estados Unidos, y también Claudia de Palestino.

A continuación, revisa la nómina de la selección chilena femenina:

Antonia Canales (arquera).

Gabriela Bórquez (arquera).

Michelle Olivares (defensa).

Ámbar Soruco (defensa).

Monserrat Hernández (defensa).

Camila Sáez (defensa).

Catalina Figueroa (defensa).

Fernanda Pinilla (defensa).

Yastin Jiménez (volante).

Karen Fuentes (volante).

Javiera Grez (volante).

Yessenia López (volante).

Yanara Aedo (volante).

Karen Araya (volante).

Isidora Olave (delantera).

Daniela Zamora (delantera).

Maya Pellegrini (delantera).

Valentina Navarrete (delantera).

Yenny Acuña (delantera).

María José Urrutia (delantera).

😁 Definida la nómina de #LaRojaFemenina 🇨🇱⚽️ para el amistoso internacional ante Brasil 🇧🇷 📆 Domingo 2 de julio

⏰ 09:30 horas de Chile

🏟️ Arena BRB Mané Garrincha, Brasilia

📺 @chilevision 📎 Los detalles: https://t.co/As0e60LNHU #VamosLaRojaFemenina #VamosChile pic.twitter.com/f63glp21dK — Selección Chilena (@LaRoja) June 28, 2023

El partido se disputará el próximo domingo 2 de julio a las 9:30 de la mañana contra Brasil, en el Arena BRB Mané Garrincha, en Brasilia.

