La Selección Argentina expresó su molestia tras la suspensión del partido con Brasil. El encuentro -que apuntaba a ser el más esperado de la fecha tripe de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022- terminó siendo interrumpido por las autoridades sanitarias brasileñas que buscaban deportar a cuatro jugadores de la albiceleste.

De acuerdo a TNT Sports, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) notificó que Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía no habrían declarado haber estado en las últimas dos semanas en Reino Unido por lo que se les solicitó que dejaran el país.

Ante eso, Lionel Scaloni, director técnico del cuadro trasandino, aseguró que “en ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también”.

“A mí me pone muy triste. No busco ningún culpable. Si pasó o no pasó algo, no era el momento para hacer esa intervención“, agregó.

El entrenador argentino enfatizó en que el encuentro tendría que “haber sido una fiesta para todos, para disfrutar de los mejores jugadores del mundo. Me gustaría que la gente de Argentina entienda que como DT tengo que defender a mis jugadores“.

#SelecciónMayor @lioscaloni 🎙️: "En ningún momento se nos notificó que no podían jugar el partido. Queríamos jugar el encuentro, los futbolistas de Brasil también". — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) September 5, 2021

Por su parte, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, señaló que “acá no se puede hablar de ninguna mentira porque hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los torneos sudamericanos. Las autoridades sanitarias de cada país aprobaron un protocolo que venimos cumpliendo al máximo”.

“Lo que se vivió hoy es lamentable para el fútbol, es una imagen muy mala. Cuatro personas ingresaron a interrumpir el partido para hacer una notificación y Conmebol solicitó a los jugadores que se fueran al vestuario”, cerró.