El deportista chileno y exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes, comparó la inauguración de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 con el Super Bowl. “Está a la par y mejor“, dijo.

¿Qué dijo Sammis Reyes?

En conversación con Canal 13, Reyes señaló que la ceremonia realizada en el Estadio Nacional “no se queda atrás” de la famosa final del campeonato de la Liga de Fútbol Americano (NFL).

“No se queda atrás Chile. La gente siempre habla del Super Bowl, que es un gran evento en Estados Unidos, al cual yo tuve la oportunidad de ir. Esto (la inauguración de los Panamericanos) es a la par y mejor”, sostuvo.

El también embajador de los Juegos fue parte de los Washington Commanders, los Chicago Bears y finalmente Jacksonville Jaguars. En agosto de este año anunció su retiro de la NFL debido a problemas de salud.

¿Por qué Sammis Reyes dejó la NFL?

Hace algunos meses, el chileno de 27 años comunicó su retiro de fútbol americano debido a una “conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba”.

“Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta de que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL“, afirmó entonces.