La Roja femenina alista los últimos detalles de cara a lo que será uno de sus partidos más importantes. La Selección Chilena enfrentará el 10 y el 13 de abril a su par de Camerún, con la ilusión de clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Las dirigidas por José Letelier disputarán ambos duelos en el complejo Arslan Zeki Demirci, en la ciudad turca de Antalaya.

El sueño olímpico no ha estado lejos de la polémica vinculada al COVID-19. Esto, porque las jugadoras de la Roja no serán inoculadas, pese a que el Club Deportes Antofagasta (CDA) sí logró vacunar a todo su plantel de cara al recién comenzado Campeonato Nacional.

El conjunto Puma logró procesar una solicitud local en la región de Antofagasta para inocular a sus jugadores y cuerpo técnico, la cual fue aprobada.

Desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) mantuvieron su decisión y sugieren que las jugadoras y el cuerpo técnico actúen de acuerdo al protocolo de autocuidado por la pandemia.

Al respecto, el estratega nacional explicó en conferencia de prensa este miércoles que el proceso de vacunación “ha sido difícil”, debido a que que las integrantes del plantel “también han tenido participación en los clubes”.

En cuanto a las normas sanitarias, apuntó que “nos hemos basado en los protocolos del ministerio y del cuerpo médico, no sólo ahora sino desde mucho tiempo”.

Pero no es todo. Para el trascendental duelo con Camerún, la Roja viajará sin dos de sus figuras: la atacante María José Rojas y la defensa Su Helen Galaz.

La goleadora no fue considerada para esta instancia y según declaró el DT a Contragolpe, “no tiene nada más que relación con decisiones técnicas. Así como, en esta convocatoria, también hay jugadoras que no han sido citadas”.

A esto se suma la automarginación de la defensora de Santiago Morning, quien a través de su cuenta de Instagram informó la decisión de no participar del actual proceso para clasificar a Tokio.

“No pretendo esconder mi incomodidad con situaciones discordantes durante este proceso en curso”, expuso en medio de las palabras para hacer pública su salida.