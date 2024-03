Este martes, la Selección Chilena del “Tigre” Ricardo Gareca tendrá que sortear su mayor desafío hasta ahora: un duro partido contra la Francia subcampeona del mundo de un talentoso Kylian Mbappé, que ya siembra preocupaciones en la afición nacional.

El peligro de Mbappé

El galo ha hecho grandes campañas vistiendo los colores del país europeo y le ha dado dolores de cabeza a algunos de los mejores equipos del mundo.

Mbappé hizo un partidazo contra la Argentina en la final del Mundial 2022, en el que anotó tres goles y estuvo a pasos de arrebatarle la victoria.

Hazañas como esa siembran incertidumbre para la estrategia de cada equipo al que el francés enfrenta. La Roja no es la excepción.

“No hay un plan anti-Mbappé”

En un punto de prensa este lunes, el trasandino a cargo del cuadro nacional chileno fue consultado por eso mismo.

“¿Existe alguna suerte de ‘plan anti-Mbappé’?“, le preguntaron al Tigre.

“No hay. Es difícil y es un jugador que en general sale de cualquier idea, por eso es un jugador diferente. No obstante, intentaremos tomar recaudos para poder controlarlo, más de eso no“, respondió.

El director técnico puso paños fríos a la preocupación e insistió en que “más allá de los jugadores de Francia, y en este caso de Mbappé, -lo fundamental- es que nosotros también podamos soltarnos en el juego“.

Gareca luego sinceró que quedó muy conforme con cómo llega la Roja al enfrentamiento, pero recalcó también que eso solo lo definirá con certeza el mismo día del encuentro.

¿Cuándo juegan Chile y Francia el amistoso internacional?

El duelo amistoso entre Chile y Francia rumbo al Mundial 2026 está programado para este martes 26 de marzo a las 17:00 horas de Chile.

El encuentro será transmitido en vivo por las pantallas de Chilevisión y también a través de su transmisión online.