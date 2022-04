Este viernes arranca la undécima fecha del Campeonato Nacional, con el compromiso que disputarán en el estadio Sausalito Everton y Palestino.

El cuadro de Viña del Mar y los árabes llegan a este encuentro con la necesidad de sumar de a tres puntos para escalar en la tabla y meterse en posiciones de Copa Sudamericana.

El día sábado, el partido principal debería ser el partido entre Audax Italiano y Universidad de Chile, pero todo indica que la ANFP pospondría el cotejo, ante la imposibilidad de los itálicos por conseguir un estadio para ejercer su localía.

Ya el día domingo, el plato fuerte será el clásico entre Universidad Católica y el líder Colo Colo, en donde los cruzados necesitan un triunfo para recortar distancias en la clasificación.

Finalmente el lunes, el otro puntero del certamen, Unión Española, cerrará la fecha en el estadio Santa Laura recibiendo al buen equipo de Cobresal.

Viernes 22 de abril:

20:00 hrs | Everton vs Palestino | Sausalito

Sábado 23 de abril:

12:30 hrs | Antogafasta vs Huachipato | Calvo y Bascuñán.

15:00 hrs | D. La Serena vs Curicó Unido | La Portada

17:30 hrs | Audax Italiano vs Universidad de Chile | El Teniente (Por confirmar)

Domingo 24 de abril:

12:30 hrs | Universidad Católica vs Colo Colo | San Carlos de Apoquindo

17:30 hrs | O’Higgins vs Ñublense | El Teniente

20:00 hrs | Coquimbo Unido vs Unión La Calera | Francisco Sánchez Rumoroso

Lunes 25 de abril:

20:00 hrs | Unión Española vs Cobresal | Santa Laura