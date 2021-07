Durante la madrugada de este sábado, el levantador de pesas cubano-chileno Arley Méndez debutó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En la categoría de 80 kilos, el deportista no logró superar las pruebas, fallando los tres intentos para levantar 190 Kg y ubicándose en la última posición de la tabla.

Arley Méndez se despide de #Tokyo2020 luego de no poder levantar sus 190 kilos en el envión y con algunos problemas físicos 🙌. ¡Ánimo, Arley! 👏👏#TodosSomosTeamChile 🇨🇱 pic.twitter.com/om48406ui4 — Team Chile (@TeamChile_COCH) July 31, 2021

Tras su participación en la competencia en la prueba de halterofilia masculino, el pesista confesó haber tomado la decisión de retirarse definitivamente.

“Me voy a retirar, es definitivo, por cosas personales. Son muchas complicaciones, dolores y ya no me siento a gusto. Voy a dedicarme a otras cosas, a salir adelante, pero pesas no voy a hacer más“, señaló a TVN.

Méndez, además, aseguró que su renuncia no es una decisión reciente. “Yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentar a mi familia. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal”, dijo.

Por otro lado, respecto a la sanción por consumo de cannabis que sufrió y que fue levantada el 28 de julio, el representante de Team Chile aseguró que fue intencional.

“Fumé marihuana un día antes, yo lo hice adrede. Llevo meses que estoy cansado de esto, estoy sufriendo mucho con dolor, depresiones, no aguanto más. Espero que me entiendan”, explicó.