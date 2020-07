Fue el asesinato a George Floyd a mano de la policía y la ola de manifestaciones en contra del racismo, lo que reflotó una antigua polémica en el deporte de Estados Unidos.

Al igual que el resto de los equipos de la NFL, la liga de fútbol americano, los Washington Redskins se sumaron a la campaña Blackout Tuesday, aunque no con el resultado esperado. Tras colocar una imagen completamente negra, numerosas críticas inundaron sus redes sociales, acusándolos de doble moral.

Incluso el asunto escaló a niveles políticos y la congresista más joven en la historia de Estados Unidos, la demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, les respondió: “¿Quieren realmente defender la justicia racial? Cambia tu nombre”, escribió OAC en alusión al tweet del equipo de 87 años de historia.

Want to really stand for racial justice? Change your name. https://t.co/XTlIJrfNx4

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 2, 2020