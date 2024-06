¿Cerro Abajo sin mujeres en Valparaíso? El debate sobre la inclusión femenina en la principal competencia de descenso de Chile

¿Cómo se sentirá volar en bicicleta por los techos de las casas de Valparaíso? Algunos piensan que es una idea desquiciada, otros simplemente lo convierten en su sueño deportivo. CNN Chile conversó con tres mujeres exponentes del evento.

¿Cómo se sentirá volar en bicicleta por los techos de las casas de Valparaíso?, ¿cómo se sentirá bajar a la máxima velocidad por las coloridas escaleras de Cerro Alegre? Algunos piensan que es una idea desquiciada, otros simplemente lo convierten en su sueño deportivo.

Si el escenario del Mountain Bike en Chile es de alto impacto, imaginar el del enduro o el del descenso (donwhill o en sus siglas DH) es impresionante y de nivel mundial.

Estas disciplinas combinan la bicicleta a otras escalas: Subir y bajar cerros en bicicletas, aunque la bicicleta de descenso solo permite bajar y no subir a diferencia del enduro.

Durante los últimos años, nuestro país tiene grandes exponentes solo basta mencionar algunos de ellos como Pedro Ferreira, Florencia Espineira, Felipe Agurto, Fernanda Gildemeister, entre tantos otros y otras que hoy salen al mundo a competir.

Las montañas de Chile son el paraíso, la geografía, la cultura y el amor por el ciclismo llaman la atención de los ojos extranjeros, tan así que muchos referentes relevantes vienen a Chile a grabar videoclips de marcas, competir o simplemente participar en un evento icono como es el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (VCA), un evento que se realiza cada año y que es considerado la instancia deportiva urbana más extrema del mundo en la más de 300 ciclistas de todo el mundo han sido convocados para disputar la corona del puerto.

Antiparras, guantes, frenos, desbloqueo de suspensiones, pies anclados a los pedales…

“Rider número 10, parte en 3, 2, 1…Cerro abajo”

Describir esa emoción es solo para valientes, aquellos riders que se atreven a cumplir ese desafío en bajada y a contrarreloj.

El mar, los barcos, el mercado, las gaviotas, los colores, sus cerros, las escaleras, su arte, la adrenalina, la acción, la joya del pacífico parece ser más joya cuando llega el verano y miles de espectadores llegan a ver el evento más esperado del verano.

Dos amigos y una loca idea

Hace 20 años, dos amigos tuvieron una loca idea: Promocionar una revista de bicicletas de la manera más adrenalínica posible, con ciclistas dispuestos a descender techos de casas, escaleras, murallas y hasta rampas.

Era 2003, cuando comenzó la competencia de mano de la marca de bebidas energéticas, la composición de las bicicletas era muy distinta a lo que conocemos hoy, muchas de ellas eran rígidas, con mayor peso, con diferente geometría y aún así habían personas dispuestas a dejarlo todo por ganar. Es más, la pista también era muy distinta, ya que todo fue construido por sus propios recursos, sin protecciones que amortiguaran a los riders, sin rejas para proteger al público, con rampas de pallets de madera y clavos sueltos.

La idea llegó tan lejos que su primera edición fue todo un éxito que incluyó a hombres y mujeres en un espectáculo bastante hecho a mano, pero que cumplía su objetivo.

Sin embargo, de un momento a otro y sin ninguna razón pública del por qué, las mujeres dejaron de ser incluidas dentro de la competencia y aunque la televisión llegó a cubrir tarde (2022), la equidad de género hasta hoy no ha llegado del todo.

Sin TV y contrarreloj

Las vías para ser parte de la competencia son por invitación, cupo por ser potencial rider y una Wild Card que se entrega a través de un campamento del Cerro Al Barrio que selecciona competidores con el mejor sistema de ranking nacional contemplando seis eventos de competencias que incluyen disciplinas como el downhill, freeride y enduro.

Este año, se estableció un programa llamado Progression Session, una instancia otorgada por Red Bull, en la que se establece:

“Se invita a riders femeninas destacadas para que puedan probar el track de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en pro de poder identificar futuros talentos que nos permitirán abrir la categoría dentro de la competencia.

Si bien ellas no competirán contra el cronómetro, podrán participar de los reconocimientos de pista y prácticas libres para involucrarse en la disciplina del Downhill. Será la primera vez con un número tan alto de participantes femenina”

CNN Chile conversó con las riders mujeres que corrieron en los primeros años: Bernardita Pizarro y Sofía Adaos, como también con la ciclista Paz Gallo, quien corrió este año y fue parte del nuevo Progression Session. Las deportistas dan cuenta de su visión sobre la competencia y responde la siguiente pregunta: ¿Hay buen nivel en las ciclistas chilenas?

“ Nos está haciendo daño, siendo que igual demostramos que el nivel está “

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pachi Gallo (@pazgallof)

Paz, o mayormente conocida como ‘Pachi’ Gallo, tercera del mundo sub 21 en el UCI Enduro World Cup 2022, campeona nacional de enduro en Damas Elite 2022 y 2023 y actual lider de la general de mujeres en el campeonato nacional.

Este año, gracias a la Wild Card que obtuvo en las diferentes pruebas pudo ser parte del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2024 dentro del Progression Session, la cual ella define como “una experiencia brutal”

―¿Qué significó para tu carrera correr el VCA?

―Es una carrera súper icónica. Yo cuando era chica conocía la carrera, sabía porque mi papá me contaba que había gente que se tiraba de las casas para abajo y yo estaba alucinada. Entonces, como deportista llegar allá es un gran valor, fue emocionante poder llegar a correrlo o no correrlo, pero ya poder estar ahí es una experiencia inolvidable.

―¿Qué te pareció el criterio del Programme Session?

-El nivel está para que las mujeres vuelvan a competir, o sea, se demostró. No hubo lesiones al menos en las que fuimos seleccionadas, ¿cachai? Y yo creo que va mucho como en que nosotras queramos hacerlo y nos sintamos seguras haciéndolo. Y siento que igual el camp es una buena instancia para poder sentirse y llegar bien a la carrera.

―¿Te pareció una real inclusión, sabiendo que no les permitieron correr contrarreloj y tampoco fueron televisadas?

―Al final no está haciendo como ‘ya las mujeres corren y los hombres también’. Nos está haciendo daño y siendo que igual demostramos que el nivel está. Es raro que no hagan un crono todavía. Pero igual, por otra parte siento que quizás igual siempre es mejor esa progresión de llegar y correr, quizás es demasiada presión más para nosotras que los hombres, que llevan corriendo y nunca dejaron de correr.

―¿Qué crees que falta más allá de este programa?

―Ahora no falta mucho en verdad como que ya se hizo una gran progresión, varias mujeres hemos ido a la pista. La categoría mínimo tiene que tener 10, digamos, esta vez éramos creo que seis mujeres. Entonces, sí o sí faltan mujeres que puedan lograr tirárselo (…) Igual encuentro que Valpo es una carrera muy riesgosa y es una fecha en donde tú puedes ir y perder toda la temporada por una carrera que ni siquiera era tu foco. Entonces muchos corredores de afuera no están interesados en venir a correr a Valpo.

“No porque haya una escena más femenina significa que están preparadas”

‘Berny’ Pizarro, fue la primera mujer en correr el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo en 2003, la exatleta de Red Bull fue campeona en tres ocasiones: 2004, 2005 y 2006. Hoy, tiene una escuela donde enseña a jóvenes la pasión por las dos ruedas y el descenso.

De acuerdo a Berny, considerada una de las mejores ciclistas del mundo, la escena del VCA “es bien crítica en cuanto a las mujeres”.

“Yo igual entiendo la postura de las mujeres que quieren correr, pero siento que la gente tiene que entender que no porque haya una escena más femenina hoy significa que las niñas están preparadas para correrla, por algo compitieron solamente dos mujeres, la Fer y Valentina. La única que se atrevió a correr fue la Fer, ella rompió su bicicleta en la misma carrera. En el fondo no sé cómo explicar creo que todos merecen una oportunidad, pero también hay que ganárselo”, dice.

Berny, tenía solo 17 años cuando corrió por primera vez, era la única clasificada, daba exámenes libres y estaba 100% enfocada en la bicicleta. La atleta describe su experiencia como un “veamos qué pasa” en ese tiempo, en una primera edición que ella describe como una sensación de “tirarte un circuito por la calle a mil por hora, saltar por un pallet que se te podía desarmar o incluso alguien o un perro se podía cruzar”.



―¿Qué significó correr Valpo?

―Yo estaba auspiciada por Red Bull. Para mí era como un premio, más que la ‘challa’ (hacer trucos) de saltar y que ‘soy bacana’. Soy cero preocupada del tema de cómo uno se ve, soy muy tranquila y relajada. Para mí era una carrera que era infaltable.

―¿Y por qué crees que se dejó de incluir a las mujeres como en la categoría?

―Mira, para mí es bien difícil esa pregunta porque yo corrí Valpo desde el 2003 hasta el 2006 y ese año me accidenté en Whistler, entonces para mí yo nunca fui a Valpo. Estuve en tratamiento físico, psicológico, quedé en coma dos veces, entonces durante todo ese tiempo de 2006 hasta quizás el 2010 yo estaba en una burbuja de recuperación de hecho no podía saber de bicicletas porque yo no recordaba que andaba en bicicletas. Fue una etapa súper dura y nunca caché si había más mujeres.

―¿Qué crees que falta para que se considere una categoría a futuro?

―La única capacitada era la colombiana. La encontré súper profesional ella metida en su mundo y otro nivel creo que era campeón del mundo junior fue campeón del mundo junior parece, entonces yo creo que ella tiene con un bagaje muchísimo más grande que las otras chicas, no es por hacer una comparación, pero lamentablemente hay que hacerlas.

―¿Crees que se debería abrir una categoría?

―Mira siento que es súper importante para las chicas que corran descenso y tener la agilidad que tiene una carrera extrema sobre cemento, o sea, caerte en la tierra no es nada al lado de caerte en cemento, y no te debo negar que yo nunca me caí en cemento porque estaba 100% entrenada psicológicamente porque es lo más importante, eso les decía yo la chiquillas, se los dije en el campamento porque hice una charla, ‘no te puedes equivocar no puedes probar’. O sea cuando tú estás en la carrera tú vas en el entrenamiento y no puedes pararte el salto para mirarlo, tú el salto lo miras en el track walk no lo miras cuando andas porque vienen millones de tipos más atrás que se lo tiran al tiro.

Si bien Berny está de acuerdo con la inclusión, dice que la experiencia es importante: “Siento que hay que darle una oportunidad, pero ellos tampoco quieren arriesgarse de que algunas de las chiquillas se mate porque puede pasar, tal como me pasó a mí”.

En ese sentido, la ciclista que ha colaborado con la organización de Red Bull, dice que que su idea es “plantear un campamento de mujeres unicamente”.

“Tal vez no somos tan comerciales”

Sofía Adaos tenía 16 años cuando corrió su primer VCA en 2006, año en el que ganó un tercer lugar, luego participó el 2007. Sofi, en ese tiempo era seleccionada panamericana y fue invitada por Red Bull por ser una corredora en potencia y hasta hoy no dimensiona la importancia de haberle abierto el camino a otras mujeres: “No lo dimensiono, hasta el día de hoy me cuesta mucho todavía, recién en la competencia en Licantén sentí quién era yo para algunas de las cabras chicas que estaban corriendo”.

“Cuando mi papá me dijo ‘Sofia estás invitada a Valparaíso,’ yo me emocioné, muy poca gente entiende lo que es que te inviten a un evento así, que te consideren…Y lo otro más importante es correrlo.

He corrido panamericanos, he corrido carreras nacionales, he vuelto a correr DH y es completamente cierto, la gente no dimensiona y nadie puede dimensionar lo que es estar detrás de este partidor y sentir a la gente gritar. Aún recuerdo muy detalladamente partes de la pista. Íbamos bajando y era así como un mar cuando hay un cardumen de peces, la gente se iba abriendo, te rozaba el manubrio…No había rejas, entonces tú ibas bajando, sonaba el pito y la gente se empezaba a moverse recién ahí.

Este año sigue siendo el Valparaíso Cerro Abajo y yo creo que nadie dimensiona aún esta sensación. Solamente somos pocas personas las que lo hemos vivido y que te lo pueden transmitir.

Yo, en ese momento, no saltaba grandes saltos, nada espectacular, solamente estaba como “proyección” y porque en verdad no había otra mina que lo hiciera. Estaba yo, la Berny, la Vanessa, habían traído una chica de Brasil que andaba muy fuerte, estaba la Vero Miranda también y no habían más, eso es lo que había.

Yo lo asimilo a cuando te subes a la montaña rusa y empieza como el… Clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, así como ‘ya viene, ya viene’. Es como esa sensación como de… Literal “conchetumadre, esto es una locura. Estoy enferma”.

Yo me decía ‘uy, ¿y si no corro?’ Muchas veces como que el nervio o esa sensación de literalmente, escalera, escalera, escalera, escalera, escalera, gente, gente, gente gritándote. Y ahí daba lo mismo si eras mujer o hombre, o sea, te tiraban cerveza porque eso era ser buena onda. Es algo muy significativo lo de Valparaíso”.

―¿Por qué crees que se dejó de incluir a las mujeres?

―Mira, yo creo que no tengo la noción de cuántos corredores hombres eran, yo me acuerdo que no eras más de 10 o 15 corredores. Hoy en día no sé cuántos son y en verdad entre invitar a una mujer o a un hombre, creo que están priorizando simplemente invitar a más hombres, creo que es un tema más de logística que de no querer invitar a mujeres.

Bajo ese contexto, Sofía lo relaciona con un tema más “comercial”: “Entre invitar a una mujer e invitar a un hombre que se tira ‘challas¿ (trucos) tal vez no somos tan comerciales, no somos tan vendibles para un evento tan masivos, no lo sé. Tal vez no estaba el nivel porque yo me he dado cuenta hoy en día que sí tenemos nivel en Chile, un muy buen nivel tanto en el enduro como en el DH. Entonces yo no creo que vaya por un tema de que no hay nivel, lo que si es que por ejemplo, de las niñas, de todas las niñas que fueron en esta versión, todas sufrieron accidentes, creo que uno de todas no se cayó”.

Al igual que Pachi, Adaos dice que la presión es un factor relevante: “Yo creo que las personas que han corrido más veces Valparaíso coincidirían conmigo y es algo como algo como…Es que teni que tener ‘cabeza’ de verdad”.

Las sensaciones que recuerda son de haber querido llorar y de hablarse a sí misma que no podía hacerlo. Sin embargo, lo logró a pesar de todos los obstáculos.

― ¿Qué significó para ustedes que no incluyeran más a las mujeres en el Red Bull VCA?

―Lo que pasa es que yo justo cuando corrí, ese fue mi último como aparición en el descenso y yo desaparecí. No volví a correr nunca más hasta hace un año atrás



―¿Por qué?

―Era duro el descenso, era muy machista, muy rudo porque era en un ambiente de puros hombres en donde tú de verdad tenías que…Si tú me preguntáis el carácter que yo tengo ahora 100% me lo formaron los hueones literal, literal, literal, así traumadita total. Es duro y es súper complejo porque estás siempre con hueones…imagínate yo tenía 16, yo empezaba los 12, hasta como los 16 y 17 y de ahí desaparecí y volví ahora a los 32. Si tú me preguntas la razón yo creo que en estos momentos las pistas sí se volvieron más complejas, más complejas y yo creo que ahí ya era un tema de de seguridad para las chicas porque ya sabían quién eran las chicas, ya sabían el nivel que tenían las chicas y yo creo que las chicas se volvieron un poquito más violentas ante la situación



Su análisis de hoy es “ojalá que a la cabra chica que viene atrás no le cueste tanto, le fuese una piedrita menos en el camino y listo, y que nosotros también seamos como conscientes de hacer esto más masivo, entre más veces esté en la tele, entre más veces esté una campeona mundial, entre más veces estemos en ciertos medios, las empresas también van a ir apostando por esto simplemente así”.

“Si me dices que no hay nivel, ¿de qué me estás hablando?”

Hoy, el nivel en el enduro y el descenso es diferente, pero cada perspectiva es muy distinta.

Para Pachi el MTB ha crecido un montón y ahora cada vez más hay más mujeres y eso hace que el deporte crezca más; para Berny el ciclismo hoy está un poco errado, ya que “hay que meterle más corazón y menos challa”; mientras que Sofi cree que hay más potencial mujer que de hombre: “Hay mucho nivel porque si me dices que no hay nivel, flaco de ¿qué me estás hablando?”.

CNN Chile tomó contacto con uno de los creadores y productores de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, Víctor Heresmann, quien prefirió no contestar las preguntas sobre cómo se realizó el criterio para el programa o del por qué las mujeres dejaron de participar.