La nadadora nacional Bárbara Hernández consiguió entrar en el libro de Récord Guinnes tras convertirse en la persona más rápida en nadar tres millas náuticas el 27 de febrero de este año.

La chilena realizó este récord en tan solo 15 minutos y tres segundos, tras nadar a través del Cabo de Hornos, entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Recorrió 5.550 metros en aguas que rondaban los 7 °C.

La “Sirena de Hielo”, como la conocen, compartió a través de Instagram este logro. “Es una emoción muy linda, no sé cómo decirles todo lo que significa… este fue el último nado que vio mi Tata”, expresó.

Asimismo, señaló que “este nado lo soñé y lo vi, moví, moví literal, medio Chile para llegar porque sentía que me estaba llamando y cada vez que me siento así es porque el agua me está esperando”.

Sin embargo, explicó las complicaciones que sufrió para conseguir esta hazaña: “Fueron aguas negras y transparentes, mareada a más no poder, en una ventana de tiempo y clima jamás vista. Tomé decisiones y volví a ser yo”.

Finalmente, expresó que este récord “es el regalo para mi familia y para ustedes que nos acompañan en cada brazada. ¡Son y serán por siempre mi comunidad del aguante!”.