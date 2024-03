La salida de Jordhy Thompson de Colo Colo no pasó desapercibida, especialmente después de su traslado al FC Orenburg de la Liga Premier de Rusia tras ser acusado de Violencia Intrafamiliar (VIF), lo cual le acarreó serios problemas que lo llevaron a abandonar el país.

Durante su tiempo en Rusia, uno de sus compañeros de equipo, Vladimir Poluyakhtov, quien es una figura destacada en el club, conversó con la prensa sobre la controversia que rodea al jugador chileno.

“¿Sobre lo sucedido con su novia? En general, lo tomamos con calma. Hubo una especie de broma; bueno, eso es todo, lo consideramos humorístico. Nos reímos y está bien. Todos entendemos que así es la vida, pueden suceder todo tipo de cosas“, explicó

Además, añadió que no está en posición de juzgar o criticar al delantero chileno, ya que, en su opinión, “Está claro que la actuación de Jordhy no pinta bien, pero no hace falta convertirlo en un paria. No tengo ningún derecho a condenarlo“.

“Y como jugador de fútbol, Thompson es decente y profesional. Estamos esperando goles, él demuestra esfuerzo, lo da todo, bien hecho”, concluyó.