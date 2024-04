El director técnico del Vasco Da Gama, Ramón Díaz, fue tildado de “machista” en redes sociales luego de que en una conferencia de prensa cuestionara que “una mujer” quede a cargo del VAR en los partidos de fútbol.

Los dichos del técnico de 64 años se dieron luego de la derrota de su equipo 2-1 ante Red Bull Bragantino, por la segunda fecha del Brasileirao. Es en este contexto que manifestó su descontento por la actuación del VAR.

¿Qué dijo Ramón Díaz?

Díaz cuestionó la decisión de la jueza Daiane Muniz, responsable del VAR, de no sancionar un penal a favor del Vasco. En primera instancia, Muniz estableció que hubo contacto, pero luego se retractó y optó por no llamar al árbitro central para que revisara la jugada.

“Sobre los árbitros no podemos hablar mucho, porque está el VAR y en el último partido una señora, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera (…). El fútbol es diferente. Que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que es bastante complicado, porque el fútbol es tan dinámico, con mucha presión, muy rápido y con decisiones muy rápidas”, dijo.

Rápidamente, sus dichos comenzaron a ser criticados y catalogados de machistas en redes sociales, por lo que cerca de media hora después, cuando se retiraba del estadio, pidió disculpas y aseguró que sus palabras pudieron haberse malinterpretado.

Pronunciamento oficial de Ramón Díaz sobre sua fala na coletiva. pic.twitter.com/LE3wbr9XZ8 — NewsColina (@newscolina) April 18, 2024

“Si se interpretó algo mal de mi declaración, quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante como esa en el fútbol y que es la participación del VAR. Si se interpretó mal, pido disculpas, ya que no es mi intención”, sostuvo.

En su cuenta de X, el Vasco Da Gama lamentó las declaraciones de Díaz y reafirmaron “su compromiso de reforzar las medidas y directrices educativas necesarias de acuerdo con sus determinaciones, valores y principios. Pedimos disculpas, al igual que nuestro técnico“.