Esta mañana, el piloto chileno Pablo Quintanilla había ganado la etapa 3 del Rally Dakar en Arabia Saudita, dejando en segundo lugar al español Joan Barreda en la especial de 733 kilómetros. Sin embargo, más tarde la victoria le fue arrebatada tras recibir una sanción de seis minutos por exceder la velocidad (84 km/h) en una zona de 30 km/h, situación que también ocurrió con el español Barreda.

La sanción fue informada por Dakar en un comunicado en el que específica que no solo Quintanilla y Barreda fueron penalizados, sino que también el estadounidense Richard William Brabec y el sudafricano Ross Branch.

“Pablo Quintanilla, anunciado como ganador de la etapa de hoy delante de Joan Barreda y Kevin Benavides, no ha podido finalmente adjudicarse su 7ª victoria de etapa. El chileno, así como Barreda, Brabec y Branch, entre otros, han sido penalizados por exceso de velocidad en la etapa. La victoria es, por tanto, para Kevin Benavides, seguido de Brabec y Van Beveren”, señala la misiva.

A pesar de las dificultades de pista, las retiradas y accidentes de otros pilotos, Quintanilla finalmente marcó un tiempo de 4H43’02 tras el descuento, quedando en el séptimo puesto, favoreciendo a su compatriota José Ignacio Cornejo, quien quedó en el sexto puesto.

🥇 Kevin Benavides

🥈 Ricky Brabec

🥉 Adrien Van Beveren

