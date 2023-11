Tras el triunfo 2-1 ante Estados Unidos que trasladó a La Roja a la final de los Panamericanos, Christiane Endler anunció su retiro de la selección.

“Es momento de retirarse y qué mejor que con una medalla. Es un ciclo cumplido, lo venía pensando hace tiempo“, dijo la ganadora del premio The Best de la FIFA tras el encuentro.

Ante esto, han surgido dudas sobre quién reemplazará a la guardameta nacional. ¿Será Antonia Canales? Por el momento todo indica que no, ya que a la arquera suplente de La Roja se le solicitó que regrese a su club, Valencia de España, luego de que su portera titular se lesionara.

“Las reglas son las reglas”

Tomando en cuenta que Chile no tendría arqueras inscritas para disputar la gran final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos, surgió el rumor de que se estarían realizando las gestiones para citar a una jugadora de emergencia.

Al respecto, y en conversación con 24 Horas, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, enfatizó que “lo vimos en el comité ejecutivo y las reglas son las reglas. Ningún país, ningún equipo, puede reemplazar a dos de sus deportistas que tienen que retornar a sus clubes“.

“La regla es muy clara, no se puede sustituir a deportistas que ya fueron inscritas”, reiteró, subrayando que “la solución la tienen que buscar internamente. Panam Sports no puede abrir esa puerta, no es parte del reglamento”.

¿Cuándo se disputará la final del fútbol femenino de los Panamericanos?

El partido entre Chile y México por la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 está programado para el próximo sábado 4 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa.