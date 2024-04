(CNN Español/CNN Chile) – La ida de los cuartos de final de la Champions League 2023/2024 termina este miércoles con dos partidos de gran potencia, aunque uno de ellos es el que más llama la atención: PSG contra Barcelona.

Ambos equipos no fueron de los mejores en la fase de grupos del presente torneo: el cuadro parisino calificó en segundo lugar de su grupo con ocho puntos de 18 disponibles; en tanto, el Barcelona ocupó la primera posición de su grupo, pero con 12 puntos de 18 en total, ya que registró dos derrotas.

Pese a ello, tanto el PSG como el Barcelona se las han arreglado para avanzar en la competencia hasta la fase de los ocho mejores equipos, en gran parte debido al talento joven.

Por un lado, tenemos al español Lamine Yamal, la estrella en ascenso culé que apenas tiene 16 años y ya desborda talento como titular del equipo dirigido por Xavi.

Del otro, se encuentra el francés Kylian Mbappé, para quien sobran las palabras, pues es un campeón del mundo que está buscando su primer título de Champions. Además, todo indica que será su último torneo con el PSG, ya que, según informes, jugará la siguiente temporada para el Real Madrid, el acérrimo rival del Barcelona, lo que brinda mayor impacto a esta llave de cuartos.

✈️ The squad for #PSGBarça

Gavi will also join the team in Paris! 💙❤️ pic.twitter.com/ZBv90j6sz8

— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 9, 2024