(CNN en Español) – Los propietarios del Manchester United anunciaron su intención de explorar la posible venta del icónico club. En un comunicado emitido este martes, el equipo indicó que comenzó un “proceso para explorar alternativas estratégicas”. Esas alternativas podrían incluir la venta total del Manchester United por parte de la familia Glazer, que tomó el control del club en 2005.

La declaración del Manchester United señala: “como parte de este proceso, la junta considerará todas las alternativas estratégicas, incluida una nueva inversión en el club, una venta u otras transacciones que involucren a la compañía”.

Cabe destacar que el comunicado no da por hecho la venta del club. “No puede haber garantía de que la revisión que se está llevando a cabo resulte en una transacción que involucre a la compañía”, según la declaración.

El comunicado cita a Avram y Joel Glazer: “Mientras buscamos seguir construyendo sobre la historia de éxito del club, la junta ha autorizado una evaluación exhaustiva de las alternativas estratégicas“.

Y continúan: “Evaluaremos todas las opciones para asegurarnos de servir mejor a nuestros aficionados y que el Manchester United maximice las importantes oportunidades de crecimiento disponibles para el club hoy y en el futuro. A lo largo de este proceso, nos mantendremos completamente enfocados en servir los mejores intereses de nuestros fanáticos, accionistas y diversas partes interesadas”.

El club confirmó que Raine Group actúa como asesor financiero de la familia Glazer, mientras que Latham and Watkins LLP es el asesor legal de la empresa. Rothschild and Co. actúa como asesor financiero de los accionistas de la familia.

El Manchester United es una rareza en el mundo de los deportes y las finanzas. Es una de las pocas franquicias deportivas importantes que cotizan en bolsa. Pero hay algunos otros: las acciones de dos de los principales rivales del United se negocian públicamente en las bolsas europeas: el Borussia Dortmund de Alemania cotiza en Fráncfort, mientras que la Juventus de Italia cotiza en Milán.

Según Forbes, el Manchester United es el tercer club de fútbol más valioso del mundo con US$ 4.600 millones, solo detrás de los gigantes españoles Real Madrid y Barcelona.