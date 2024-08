La princesa Kate, el príncipe William con barba y Snoop Dogg felicitan al equipo de Gran Bretaña por su desempeño en París 2024

(CNN) – Un grupo de celebridades del Reino Unido, incluido el Príncipe William -que se dejó crecer la barba-, felicitaron al equipo de Gran Bretaña por su desempeño en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En un video publicado en la cuenta de X del Príncipe y la Princesa de Gales, el rapero y corresponsal olímpico Snoop Dogg abrió los buenos deseos.

“De parte de todos los que estamos viendo el partido desde casa, felicitaciones al equipo británico”, dijo la princesa Kate.

“Enhorabuena por todo lo que has conseguido”, añadió el príncipe William. “Has sido una inspiración para todos nosotros”.

Celebridades como la leyenda del fútbol David Beckham y la presentadora de televisión Emma Willis, se unieron a los atletas.

La publicación en X dice: “Bien hecho @TeamGB, ¡qué increíble viaje!”. Todos los atletas demostraron una inmensa dedicación, corazón y pasión. ¡Nos hicieron sentir muy orgullosos! Aquí estamos para celebrar cada triunfo en @Paris2024 y esperamos más de @ParalympicsGB más adelante en el verano”.

El look barbudo del Príncipe William despertó casi tanto entusiasmo como las victorias. En el video sale junto a Kate, quien ha hecho algunas apariciones públicas desde que anunció su diagnóstico de cáncer en marzo.

Los atletas de Gran Bretaña ganaron 65 medallas en la cita olímpica de París.

