El jugador dominicano Karl Anthony Towns marcó un nuevo hito en el All Star NBA 2022, luego de convertirse en el primer pivot que se consagra como campeón en el concurso de triples de la liga.

El centro de los Minnesota Timberwolves conquistó la corona de triples tras imponerse sobre Trae Young y Luke Kennard en una final en la que se destacó por batir el récord de de 29 puntos establecido por Stephen Curry, en ediciones anteriores.

El pivot abrió dicha final con una inédita actuación en la que marcó 20 de sus 27 tiros, alcanzando un 41% de acierto en el triple.

La hazaña fue parte de la jornada estelar de la NBA, que reúne a sus más grandes iconos y que este año se celebra en al ciudad de Cleveland, entre el 18 y el 20 de febrero, y que hoy tendrá el plato fuerte: el clásico All Star Game o Partido de las Estrellas entre el Team LeBron y el Team Durant.

Lee también: El Betis de Manuel Pellegrini se consolida en el tercer lugar de la liga española tras superar al Mallorca por 2-1

Dentro de los eventos que dieron forma a este encuentro, destacan novedades como el Clorox Rising Stars, en el que cuatro equipos entre jugadores principiantes y procedentes de la G-League.

En esta edición se trató de una competencia por los 75 puntos, en homenaje a las 75 temporadas de la NBA, con leyendas Rick Barry, Isiah Thomas, Gary Payton y James Worthy como entrenadores temporales.

Otra de las grandes novedades es el Clutch Challenge, una competición de tiro cronometrado en la que 8 jugadores de la NBA y la G-League, se desafían en 4 equipos para replicar los tiros más icónicos de la historia de los playoffs de la NBA.

La polémica eso sí estuvo centrada en el histórico concurso de clavadas, el cual coronó campeón al jugador de los Knicks Obi Toppin, tras vencer en la final a Juan Toscano-Anderson, jugador de los Warriors. La controversia se vio reflejada redes sociales tuvo que ver con el nivel mostrado por los participantes de este evento, el cual dista mucho de emblemáticas participaciones en el pasado como las de Zach Lavine, Aaron Gordon entre otros.

The most points EVER in a final round.

That man is different.@KarlTowns

Three-Point Champ 🐺 pic.twitter.com/SZTsb0BR0O

— Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) February 20, 2022