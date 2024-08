En la previa de su estreno en el US Open: Carlos Alcaraz abandonó su práctica tras torcerse el tobillo

El español Carlos Alcaraz sufrió la torcedura de su tobillo mientras practicaba para el US Open.

El tenista se encontraba realizando prácticas junto al argentino Francisco Cerúndolo cuando al intentar alcanzar una pelota, se dobló el tobillo derecho.

La situación provocó alarmas, ya que es el mismo con el que sufrió una lesión en el Torneo de Brasil en febrero de este año, razón por la cual debió retirarse en primera ronda.

A ello se suma que el número 3 del Ranking se estrenará en el abierto de Estados Unidos el próximo martes 27 de agosto y se medirá ante el australiano Li Tu (188°).

De todos modos, más tarde Alcaraz fue parte de una actividad promocional del US Open donde realizó actividades de tenis-fútbol, aparentemente sin problemas, junto al italiano Lorenzo Musetti.

ankle twist in practice earlier – hoping it’s nothing serious 🤞🏻 pic.twitter.com/LBKYamRdJK

— carlos alcaraz fans (@calcarazfc) August 24, 2024