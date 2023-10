“Quisiera entrar al vestuario y cagarlos a trompadas a todos”. De esta forma se refirió Raúl Delgado, presidente de Unión San Felipe al desempeño de sus jugadores en el torneo de ascenso de Primera B de este año.

El club consiguió el último cupo a la liguilla con 41 puntos. Sin embargo, en dicho duelo de cierre cayó 0-1 frente a Deportes Puerto Montt en el Estadio Municipal de San Felipe (Región de Valparaíso).

De hecho, el conjunto de Aconcagua solo ha ganado uno de los 10 últimos partidos que ha disputado.

Reacción de Delgado

En entrevista con Radio Aconcagua, Delgado afirmó el domingo 15 de octubre que los jugadores del club “tienen que ser más profesionales, esta es la realidad. Todos tienen que ser más profesionales, el cuerpo técnico también”, Al respecto, dijo que analizará un cambio para lo que será el desempeño en la liguilla. “No descarto nada”, agregó.

“Salvo que le hagamos una transfusión de sangre a los jugadores y reaccionen, porque la verdad creo que juego yo y corro más que ellos. Y eso que soy un hombre grande”, ironizó.

Respecto al bajo desempeño del club en la segunda rueda del Ascenso, Raúl Delgado afirmó que eso hay que preguntárselo a entrenador y a los jugadores. “Yo no entro al vestuario. Los que me conocen saben que yo no entro al vestuario. Después del partido con Santiago Wanderers se derrumbó todo”.

“Fue muy mala campaña, un bajón muy pronunciado. La gente dice que yo no quiero ascender, pero por el amor de Dios, ¿ustedes piensan que el presidente de un club se puede parar frente a los jugadores y decirles que no ganen?”, continuó.

Finalmente, el presidente del club fue directo en expresar: “Yo quisiera entrar al vestuario y cagarlos a trompadas a todos porque estoy recaliente por como jugaron. No existen, saben la limpieza que voy a hacer acá”.