La herida de la salida de Lionel Messi del FC Barcelona todavía duele en el cuadro catalán, y puede que se demore un tiempo en sanar. Así se notó en la conferencia de prensa que brindió este lunes el presidente del club Joan Laporta, donde explicó que la partida del argentino, se debió a los problemas financieros que arrastran.

“Es una lástima necesaria para no profundizar la dramática situación económica del club. Lo he vivido como todos los barcelonistas. Lo veo allí y hubiera preferido verle continuar aquí, aunque hemos tomado la decisión correcta porque insisto que la institución está por encima de todo, de cualquier jugador, entrenador o presidente. Hubiéramos puesto en riesgo el club. Lo de Messi es una lástima, pero era necesario“, señaló Laporta.

El presidente del club también aseguró que se hicieron todas las gestiones para retener al argentino. “Nuestra voluntad era que se quedara y el club hizo todo lo posible dentro de sus posibilidades. Tengo la sensación de que se ha hecho lo que se debía. Si pienso en él, le deseo lo mejor y también le he visto feliz. Deja sensaciones contradictorias, le deseo lo mejor y me gusta verle feliz, lo merecen él y su familia. Quizá seremos rivales, y tendremos que encajarlo. Nuestra motivación es máxima y se ha visto en el equipo, que está fuerte y comprometido”, afirmó.

También el agradeció a Messi por todo lo logrado en Barcelona. “Ha sido una historia de amor entre Messi y Barça que ha durado muchos años y ha sido muy exitosa. Al final, tristemente, se ha ido deteriorando (por la no consecución de objetivos deportivos). Es ley de vida, hemos adelantado el ‘post Messi’ dos años, porque era lo que estaba pactado. Pero Messi es el mejor del mundo y tiene sus aspiraciones, y ofertas, como se ha comprobado”, reconoció.

Por otro lado, dio más detalles de la negociación con LaLiga para poder inscribir a Messi. “Si estábamos convencidos que podíamos renovar a Messi es porque no conocíamos los números del club como los conocemos ahora. Veíamos opciones vendiendo jugadores y reduciendo salarios. LaLiga nos alimentaba expectativas de que nos permitiría un margen salarial para que cupiera Messi, pero no nos decía a cambio de qué. Y cuando lo conocimos no podíamos aceptarlo”, confesó.

Laporta concluyó con un mensaje para que sigan unidos. “Las expectativas a medio y largo plazo son muy buenas. Para que la nueva era sea exitosa solo lo podemos lograr con compromiso y ganas de trabajar. Me ha gustado mucho la reacción del vestuario, ha sido una respuesta muy barcelonista, comprometida, con motivación y ganas de demostrar que son muy buenos”, aseguró.