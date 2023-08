(EFE) – La jugadora Iona Rothfeld, actual presidenta del directorio de la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino (ANJUFF) de Chile, advirtió hoy de que lo ocurrido en España con el beso en la boca del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a la centrocampista internacional Jenny Hermoso es un problema de índole mundial que afecta a todas las futbolistas.

En declaraciones a Efe, Rothfeld insiste en que lo ocurrido “es síntoma del sistema tremendamente machista y misógino al que estamos las jugadoras sujetas día a día porque este es el cotidiano de las jugadoras” y se pregunta que si fue capaz de forzar un beso ante otras autoridades, millones de aficionados y frente a las cámaras de la televisión mundial “qué harán a puerta cerrada”.

“¿Cuándo vamos a poner como prioridad la seguridad y la integridad de las jugadoras y las condiciones laborales que merecemos como trabajadoras del fútbol para que podamos desarrollarnos sin que nos estén acosando?”, inquirió.

Al hilo de estos argumentos, la jugadora recalcó que más allá del beso que desató el escándalo, la acción y la actitud de Rubiales es punible y denunciable por muchas otras cosas que han sucedido al hilo y que ponen el foco en la necesidad de cambiar el sistema machista que domina el fútbol mundial.

“Respecto a la situación que se está viviendo en España, y bueno a nivel mundial, porque esto nos toca a todas las futbolistas, ver como una persona en posición de poder como es el presidente de la Federación y el director técnico ejercen este poder sobre las jugadoras, no solo accediendo a sus cuerpos sin consentimiento, sino que posteriormente falseando palabras de las jugadoras, acercándose a sus familias, insistiendo para limpiar su nombre, no reconociendo el error, tratando de idioteces a los que le critican y tomándole el peso y la seriedad a las conductas, evidencia el sistema tremendamente machista y misógino al que estamos las jugadoras sujetas día a día. ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan estas cosas para que tomemos medidas para proteger a las jugadoras?“, se preguntó.

Hermoso, que ha contradicho la versión de Rubiales, ha recibido multitud de apoyos de jugadoras internacionales, de Estados Unidos a Europa, entre ellas la afamada portera Tiane Endler, con la que coincidió en las filas de la liga francesa en 2017

“Si Rubiales no dimite, tendrá que abandonar su cargo de alguna u otra forma. Espero que se haga justicia”, enfatizó la jugadora chilena, ganadora del premio FIFA a la mejor guardameta.

“Este tipo de gestos no hacen retroceder al fútbol femenino, al contrario, dejan muy mal parados a las personas poderosas para que puedan hacer lo que quieran sin tener consecuencia. Él (Rubiales) queda mal como persona y como hombre en estos tiempos, donde se ha luchado tanto para que haya un respeto mayor hacia la mujer. Me parece increíble lo que pasó”, agregó en conversación con Radio Biobío.

“A nosotras como jugadoras nos toca vivir con el machismo día a día y demostrar todo el tiempo para que nos den mejores condiciones, eso es parte del machismo, que no se le dé la misma visibilidad, un sinfín de cosas que por suerte han ido cambiando”, aseguró.

Respecto a las últimas declaraciones de Rubiales, que dijo que el beso fue consentido pese a que Hermoso tuvo que salir a desmentirlo, Endler fue tajante: “Mientras más habla, peor queda, no puedo entender que haya gente que defienda su comportamiento y no vea el problema. No sé bien como funcionan las cosas allá en España, pero es inadmisible que una persona así trabaje ahí”.

“Si tiene un comportamiento de este tipo, no me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras y lo peor, es que él no ve el problema: pide perdón de forma forzada y no reconoce su error”, sentenció.