8-2. Un marcador anacrónico, fuera de esta era de un fútbol más mezquino y más parejo en todas sus líneas. Pero así fue la eliminación del Barcelona a manos del Bayern Munich, en un partido único por los cuartos de final de la Champions League jugado en Lisboa.

Tras la debacle, la prensa catalana y toda España, observaba al único equipo local que les quedaba en competencia tras las caídas de los elencos de Madrid. Las expectativas eran altas, pero las decepciones lo fueron aún mayores.

Los diarios de la peninsula no tuvo reparos en titular con furia en cada una de sus ediciones. Hay varias para destacar, ninguna tiene desperdicio.

El medio deportivo catalán Sport rotuló “Histórico ridículo del Barça” con una foto de Messi tomándose la frente -la imagen más recurrente- y destacó: “el Bayern desnudó todas las carencias de un Barcelona infame: sin fútbol, sin espíritu y sin dignidad”.

Otro medio de gran rodaje que no se guardó nada fue As.com quienes titularon: “El Barça se instala en el infierno”, trayendo a recuerdo la eliminación del año pasado contra el Liverpool: “parecía difícil superar lo de Anfield y caer más bajo, pero parece que no hay reto que este equipo no pueda superar”.

En tanto, el medio especializado en deporte Marca fue más pragmático y escribió: “Humillación sin precedentes al Barcelona”, exponiendo con exclamaciones la caída por 8-2 y haciendo un llamado que es tiempo de “reflexionar, mirar la cartera y ver qué se puede hacer”.

Además, agregan una crítica a la edad del plantel: “una plantilla entrada en años, no acomodada pero sí con vicios, que necesita un cambio urgente. Y puede que en todos los frentes porque la gestión del último año es para analizarla”.

Por su parte, ABC destacó en su portada “Un Bayern letal humilla a un Barcelona indigno” y en sus primeros párrafos hizo una crítica directa al mediocampo blaugrana, sin dejar a ninguno fuera, ni siquiera al volante chileno: “El Barcelona salió a jugar con un equipo de viejos, cojos y brutos, con Busquets, Suárez y Arturo Vidal como brutal parodia de lo que un día fue un equipo”.

El Mundo, periódico madrileño, imprimió: “El Barcelona más bochornoso de la historia se acaba en Lisboa” y desgloso así la actuación de hoy: “Este Barcelona ya no es nada. Tiene un presidente, Josep Maria Bartomeu, que ha destrozado un legado entre balbuceos. Una plantilla envejecida y más pendiente de retener el poder que de abrir el cuarto de baño del vestuario. Y un entrenador, Quique Setién, que pasó de cruyffista a trapecista en el circo de los horrores”.