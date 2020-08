VIDEO RELACIONADO – Reinaldo Rueda nombró al sucesor del “Mago” Valdivia (01:35)

Tras la goleada por 8-2 en contra del Barcelona ante el Bayern Munich, por los cuartos de final de la Champions League, la crisis deportiva al interior del conjunto catalán se acrecentó.

Así lo ratificaron las palabras de un histórico del plantel, Gerard Piqué, quien se sinceró y expresó su molestia tras lo que se vislumbra como la eliminación de la lucha por la “orejona”.

Una vez terminado el partido, el central señaló que fue “un partido horrible, una sensación nefasta, vergüenza, esa es la palabra, no se puede competir así, no se puede ir por Europa así, ya no nos va ni la Primera, ni la Segunda, ni la Tercera B, es muy duro y espero que sirva de algo”.

“Creo que el club necesita cambios y no hablo del entrenador ni los jugadores, no quiero señalar a nadie, creo que estructuralmente el equipo, el club, necesita cambios de todo tipo, porque, ya te digo, ni la Primera, ni la Segunda, ni la Tercera B”, expresó el defensa.

Finalmente, concluyó que “nadie es imprescindible. Yo me ofrezco, si tiene que venir sangre nueva y cambiar la dinámica, soy el primero en irme y dejarlo, porque creo que hemos tocado fondo y todos tenemos que reflexionar internamente y decidir qué es lo mejor para el Barça que es lo mas importante”.