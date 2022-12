El ex presidente Sebastián Piñera está presenciando la final del Mundial de Qatar 2022 que a esta hora protagonizan las selecciones de Argentina y Francia.

El ex mandatario fue captado en uno de los palcos del moderno Estadio Lusail junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

En las imágenes también se pudo apreciar al ex jefe de Estado compartiendo con Brigitte Macron, la primera dama francesa.

Según consignó el Diario Financiero, Piñera viajó junto a su hijo Sebastián y asistieron a la semifinal entre Argentina y Croacia que se disputó en el mismo estadio que la final.

France yet to show up, but Chile’s ex-president has 🤷🏻‍♂️ Hardly a good luck charm so far 🇦🇷🇫🇷 pic.twitter.com/3WgyTaWwdZ

— John Bartlett (@jwbartlett92) December 18, 2022