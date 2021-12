(EFE/CNN Chile) — Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha cancelado su rueda de prensa de este viernes tras dar un resultado “no concluyente” en un test de COVID-19.

El técnico español que hizo historia con el Barcelona tenía que hablar ante los medios en una conferencia este viernes por la mañana, en el contexto de la previa del duelo de este domingo contra el Newcastle United, pero no lo hará, a la espera de recibir el resultado de una PCR para aclarar la situación.

El último partido del Manchester City fue este miércoles, con victoria por 7-0 contra el Leeds United, dirigido por Marcelo El Loco Bielsa, y Guardiola confirmó que algunos trabajadores del club habían dado positivo a los testeos preventivos.

Hasta el momento, el City ha sido uno de los clubes que no se han visto afectados por las suspensiones en la Premier League, después de que haya habido nueve encuentros aplazados en la liga.

Lee también: Karen Araya deja Santiago Morning y vuelve al fútbol europeo

El periodista de ESPN, Bob Dawson, que además de seguir a los Citizens también se especializa en cubrir al United, escribió en su cuenta de Twitter que, por ahora, “el partido del domingo en Newcastle es uno de los pocos que aún se disputan”.

No obstante, advirtió que el equipo “debe estar cauteloso”, pues no se podrá tomar una determinación hasta obtener el resultado que otorgue las garantías sanitarias que se requieren para que los ciudadanos puedan hacer su presentación este domingo en su visita a la casa del Newcastle por la fecha 18 de la serie de honor inglesa.

El brote de COVID-19 que afecta por estos días a la Premier League se suma a la que también ha complicado el desarrollo de LaLiga, en España, pues el Real Madrid acumula ya varios contagios en medio de la propagación de la variante Ómicron.

Pep Guardiola was due to hold usual Friday press conference at 12.30pm today but it's been cancelled after he recorded an "inconclusive" Covid test. Will need to do a PCR test to be sure but City being cautious for now. Game at Newcastle on Sunday one of the few still on.

— Rob Dawson (@RobDawsonESPN) December 17, 2021