El ex entrenador de la U, Gerardo Pelusso, decidió opinar acerca del fenómeno del Leeds, que tiene a la prensa en llamas, principalmente a la trasandina.

Su crítica tiene que ver con la grandilocuencia con la que él cree que se está tratando este tema, donde Marcelo Bielsa logró llegar a la Premier con el Leeds tras 16 años de ausencia.

“No lo conozco a Bielsa, lo único que veo es todo lo que genera. Hace días se habla de Leeds como si hubiera ganado el campeonato del mundo, me llama la atención eso”, afirmó en una conversación con Radio Rivadavia de Argentina.

Y su ninguneo hacia la gestión del DT rosarino prosiguió con el siguiente contraste: “Bielsa hacía 16 años que no ganaba un título, mientras que Zidane gana campeonatos cada seis meses”.

Pelusso, de 66 años, actualmente se encuentra retirado de la actividad y el último equipo que entrenó fue el Deportivo Cali en 2018, terminando décimo en la tabla y eliminado de la liguilla final colombiana.

En su paso por la U, alcanzó el 4° lugar en el campeonato bicentenario de 2010, por debajo de Audax Italiano, Colo Colo y la UC, que ese año se consagró campeón.

Lo que dijo Sulantay

El ex entrenador José Sulantay fue otro que quiso referirse a la bielsamanía desatada, tanto en Argentina, Inglaterra y, particularmente, en Chile.

“Que hayan hecho prácticamente un carnaval acá porque hubo un ascenso en Inglaterra con un técnico que estuvo en la selección chilena… no tengo resentimiento, pero sí me da pena y vergüenza cómo adoramos a gente de afuera y no nos valoramos nosotros”, expresó el ex adiestrador de las selecciones chilenas sub-17, sub-20 y sub-23, entre 2003 y 2007.