En medio de la renovación de Gobierno y ante un complejo escenario político en Chile, el director técnico del Real Betis, Manuel Pellegrini, manifestó su opinión frente a temas que han marcado la contingencia y opinión pública en el país.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el chileno radicado en Europa indicó tener “conciencia política desde que salí de la universidad en 1970, y creo que, a partir de esa década, y diría que, hasta hace 10 años, había un camino que hacía que Chile progresara, incluso ante dificultades”.

“Pero eso se perdió y yo que vive hace 20 años en Europa, puedo decir que acá están sorprendidos de lo que ha pasado en Chile”, aseguró.

En ese sentido, Pellegrini sostuvo que la situación político-social en el país es un tema de conversación en el viejo continente, “pero también hay otras cosas como las colusiones y las injusticias sociales. Eso ha generado un sentimiento de división tremendo en el país”.

Por otro lado, el DT relató no entender “por qué la gente piensa que soy de derecha. Nunca lo he expresado y ahora he dicho que ambos lados tienen responsabilidades”.

Al respecto, el periodista del citado le dijo: “pero usted hizo un comercial publicitando una AFP”. “Las AFP no son de derecha. Se trata de un sistema de pensiones con el cual uno puede o no estar de acuerdo”, respondió.

Respecto a las manifestaciones de octubre de 2019, Pellegrini dijo que, a su juicio, “el único estallido social fue el que hubo cuando se reunió un millón de personas a protestar por las injusticias en educación, salud, pensiones y por las colusiones. A eso adhiero claramente, pero no a las destrucciones ni a los actos que se hacen todos los viernes”.

Finalmente, el ingeniero manifestó esperar que la nueva Constitución sea buena. “Pero es algo que hay que ver”, sentenció.