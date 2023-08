El entrenador chileno y que dirige al cuadro español Betis, Manuel Pellegrini reaccionó a la renuncia de Borja Iglesias a la selección española, luego de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, decidiera no renunciar tras besar sin consentimiento a la jugadora española Jennifer Hermoso.

Pellegrini, en medio de una conferencia de prensa, dijo que “defender a una selección nacional es siempre lo máximo para cualquier equipo. Por eso cuando me preguntan si me gusta que llamen a los jugadores de mi plantel, a las selecciones nacionales, a mí me gusta mucho”.

“No creo que sea una razón, o sea, discrepo en eso con Borja. Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independiente de la persona que hizo una estupidez o no la hizo”, agregó.

“No se pueden juntar las dos cosas. Yo creo que Borja va a reaccionar y va a estar absolutamente dispuesto a defender a la selección de su país”, enfatizó el entrenador chileno.

Pellegrini no está de acuerdo con el gesto de Borja Iglesias. 💬 “Discrepo con él. Uno como jugador tiene que estar siempre dispuesto a defender los colores de su país, independientemente de las estupideces de una persona”. pic.twitter.com/zV0eKuqKIO — Relevo (@relevo) August 26, 2023

La renuncia de Borja Iglesias a la selección española

El delantero del Betis fue uno de los primeros hombres en reaccionar luego que Rubiales decidiera no dimitir a la federación de fútbol español.

A través de sus redes sociales, escribió: “Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera”.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, agregó en un post de X.

“Por un fútbol más justo, humano y decente“, cerró.