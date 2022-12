La leyenda del fútbol brasileño Pelé pasó a recibir cuidados paliativos tras dejar de responder a la quimioterapia que comenzó en septiembre del año pasado por cáncer de colon.

Según consignó el diario Folha, Edson Arantes do Nascimento de 82 años está recibiendo cuidados que apuntan a aliviar el dolor que padece y la dificultad para respirar que le ha provocado la enfermedad.

Al ex futbolista tres veces campeón del mundo con Brasil se le diagnosticó metástasis del cáncer en el intestino, pulmón e hígado, y fue hospitalizado el pasado miércoles para reevaluar la enfermedad.

“Después de la evaluación médica, el paciente fue llevado a una sala regular, sin necesidad de una unidad de semi-emergencia o una UCI. El ex jugador está en pleno control de sus funciones vitales y en condición clínica estable“, explicó el hospital Albert Einstein de Sao Paulo tras la internación del ex jugador.

Sin embargo, la jornada del viernes, el recinto hospitalario comunicó que a Pelé se la había diagnosticado una infección respiratoria, pero que se mantenía estable y con una mejoría general de su salud.

El fútbol reza por O Rei

Tras darse a conocer la última información respecto al estado de salud del ex campeón del mundo, distintas figuras del fúbol, clubes e incluso Conmeol, se pronunciaron para enviar sentidos mensajes.

Rodrygo &

Neymar &

REI PELÉ! SANTOS FUTEBOL CLUBE! 🤍🖤 pic.twitter.com/HhB4SggUuW — Santos FC (@SantosFC) December 3, 2022

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022