(CNN) – Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, desmintió en las últimas horas que exista algún acuerdo para que el futbolista cambie de club la próxima temporada. Antes del comunicado de Jorge Messi, un portavoz del jugador negó en declaraciones a CNN los informes de que el jugador y estrella del Paris Saint-Germain (PSG) se mudaría a un club en Arabia Saudita.

“Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada”, fue parte de lo que dijo el padre y representante de Messi a través de su cuenta de Instagram.

La agencia de noticias francesa AFP informó que la mudanza de Messi a Arabia Saudita era “un hecho“, citando a una fuente cercana a las negociaciones, pero los representantes de Messi dijeron lo contrario a CNN.

“Todo es falso. Lio no tomará una decisión sobre su futuro hasta que termine la Ligue 1”, dijo el portavoz de Messi.

Hubo especulaciones de que el ganador de la Copa del Mundo, de 35 años, cuyo contrato con el PSG finaliza este verano, podría unirse a la superestrella portuguesa Cristiano Ronaldo en la Saudi Pro League.

Jorge Messi, además, citó como una falta de respeto por parte de los medios que publican estas historias sin aportar pruebas, según él, en favor de sus intereses.

“Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses. Tendrían que explicar porqué no contrastan las informaciones… No querrán que una verdad les arruine sus ‘noticias'”, sentenció Jorge Messi en su comunicado.

La semana pasada, Messi se disculpó con sus compañeros del PSG después de realizar un viaje no autorizado a Arabia Saudita para realizar negocios personales. El viaje provocó que el club francés suspendiera al futbolista por dos semanas.

Messi volvió a entrenar este lunes antes de dirigirse a los Laureus World Sports Awards en París, donde ganó el premio al Deportista del Año y Argentina fue galardonada como Equipo del Año por su triunfo en la Copa del Mundo en Qatar.

El próximo partido del PSG será ante el Ajaccio en la Ligue 1 este sábado.

CNN se ha comunicado con la Saudi Pro League para obtener comentarios.

Messi, el futbolista del año

El siete veces ganador del Balón de Oro habló con la coanfitriona de Laureus y presentadora de CNN Sport, Amanda Davies, luego de ser nombrado Deportista Mundial del Año en los Premios Laureus World Sports 2023 este lunes.

Es la segunda vez que Messi gana el premio y sigue siendo el único futbolista de la historia en ser nombrado Deportista del Año.

“El fútbol es algo que amo y disfruto desde que era un niño”, dijo Messi, de 35 años, cuando se le preguntó qué era lo que más le gustaba de su carrera.

“Me encanta jugarlo y me encanta la vida cotidiana. Toda mi vida fue poder disfrutar de lo que me gusta y solo busco eso: seguir disfrutando, seguir jugando, que es lo que siempre me hizo feliz. Mientras ese sea el caso, lo seguiré haciendo”, agregó el argentino.

Messi también aceptó el premio al Equipo del Año en nombre de Argentina este lunes, luego de la épica victoria del equipo en la Copa del Mundo el año pasado.

“La verdad es que teníamos mucha confianza en nosotros mismos antes del Mundial”, dijo Messi, y agregó que la selección actual tiene algo “especial”.

“Aunque empezó difícil por la primera derrota, nunca dejamos de creer, de soñar, y cuando estuvimos en esa final, teníamos mucha confianza en que íbamos a ganar.

“De hecho, tuvimos 80 minutos siendo mucho mejores que Francia, y en 10 minutos se nos complicó el partido. Nunca se cayó todo el equipo, volvió a responder, y eso es por la fuerza y la mentalidad que tenía el grupo en ese Mundial”, afirmó.

La Copa del Mundo era el único trofeo que había eludido a Messi hasta ese momento y ganarlo lo consolidó aún más como posiblemente el mejor jugador de la historia.

“Es un momento muy especial en mi carrera, en mi vida, y siempre hay un momento para recordar ese momento de ese Mundial que disfrutamos mucho durante un mes”, dijo Messi.

“Siempre quedan lindos recuerdos y va a ser para toda la vida”.

El futuro de Messi

La relación del PSG con Lionel Messi entró en un cono de sombras en la ciudad luz. La sanción impuesta por el Paris Saint-Germain a la estrella argentina ha empantanado aún más negociaciones para renovar el vínculo que vence el 30 de junio.

Si bien, ambas partes no se han pronunciado, el camino del divorcio luego de dos temporadas aparece como el más claro. Las reuniones entre Jorge Messi —representante y padre del capitán de la selección argentina— y Luis Campos —director deportivo de la institución— no se han traducido en desacuerdos públicos, pero tampoco en avances en la renovación contractual.

Barcelona, el fútbol inglés, Arabia Saudita, Estados Unidos y hasta Argentina están entre algunos de los destinos a los que podría llegar el astro de fútbol argentino en la próxima temporada.