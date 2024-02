Carlos Palacios y Arturo Vidal revelaron las posibles razones que llevaron a los barristas a provocar desmanes en la Supercopa que disputaban Colo Colo y Huachipato.

Los incidentes terminaron con un incendio en la galería norte del Estadio Nacional, muy cerca del memorial de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

¿Qué dijeron Carlos Palacios y Arturo Vidal?

Carlos Palacios, volante del Cacique, reveló que cuando llegó el entretiempo “nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar, salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido”.

El jugador conversó con los barristas, quienes le revelaron que Carabineros les habían quitado un lienzo y “por eso había empezado el problema. Me dijeron que no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas, que todo empezó cuando les quitaron el lienzo“.

Los dichos de Arturo Vidal concuerdan con los de Palacios respecto a la acción de Carabineros como el principal detonante. “Ellos (los barristas) dijeron que la policía le quitó los lienzos y por eso explotaron, dijeron que se iban a calmar, pero ya estaba la orden de que no se jugara más”.

Vidal confesó sentir impotencia, ya que “uno quiere ser campeón en cancha. Tenía tantas ganas de levantar una copa con Colo Colo y terminar así una Supercopa es muy feo. La decisión (de la suspensión) vino de arriba, se lavan las manos. No entiendo. El partido estaba bien”.

Gobierno anuncia querella

El Gobierno, a través del Ministerio del Deporte, lamentó los incidentes que obligaron a suspender la final entre Colo Colo y Huachipato. “Condenamos abiertamente la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. La seguridad para las familias que asisten a los eventos deportivos es nuestra principal preocupación”.

“El Estadio Nacional es patrimonio de todas y todos los chilenos y debemos cuidarlo en cada evento deportivo que ahí se realice. Iniciaremos las acciones necesarias para sancionar con el máximo rigor de la ley a quienes provoquen daños a la infraestructura pública“, agregaron en un comunicado.

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, señaló que se afectó “patrimonio de todos los chilenos y chilenas”, por lo que como Delegación iniciarán “un proceso sancionatorio contra el organizador y presentaremos querella contra los responsables”.