(TNT Sports) – En el estadio Khalifa International Stadium, con arbitraje del brasileño Wilton Pereira Sampaio, y ante 45 mil espectadores, Países Bajos cumplió y le ganó 3-1 a Estados Unidos. Con este triunfo, los “Tulipanes” se convirtieron en el primer equipo en clasificarse para cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

En el primer tiempo, el equipo de Van Gaal dominó y demostró la solidez que ha venido exhibiendo a lo largo del torneo, y abrió el marcador con anotación de Memphis Depay (10’), quien, tras aparecer en el punto penal, convirtió con un remate cruzado, luego de un centro preciso de Dumfries.

Posteriormente, e increíblemente, el segundo tanto de Países Bajos fue calcado y muy similar al primero. Daley Blind 46’ marcó luego de un centro hacia atrás de Dumfries, y nada pudo hacer el portero Turner.

En el segundo tiempo, Estados Unidos sorprendió y salió a buscar el partido. Los dirigidos de Gregg Berhalter pudieron acortar el marcador con gol de Haji Wright 76’, tras un potente tiro de derecha.

Sin embargo, el esfuerzo e intensidad no tuvo premio para los americanos, y Dumfries (81’) liquidó un encuentro que culminó 3-1 a favor de los neerlandeses.

Tras esta trascendental victoria, la “Naranja Mecánica” deberá enfrentar al ganador del partido entre Argentina y Australia por un lugar en semifinales de la Copa Mundial de Qatar 2022.

