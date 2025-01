Pablo Quintanilla abandona el Dakar tras sufrir accidente en su moto: Quedó inconsciente por un rato

El piloto chileno Pablo Quintanilla debió abandonar el Dakar en la etapa 8 debido a un accidente que sufrió en las últimas horas.

El motociclista sufrió el percance en el kilómetro 133 del tramo de hoy -de acuerdo a lo señalado por la cuenta oficial del Dakar- luego de partir en el séptimo lugar de la tabla general.

❌ P. Quintanilla exits the race

After a crashed at the 133km mark, he was taken care by the medical team for first checks. He has hurt his shoulder and will not continue the rally.

Following second place in 2020 and 2022, he was taking part in his thirteenth edition of the… pic.twitter.com/PbhVLbL0In

— DAKAR RALLY (@dakar) January 13, 2025