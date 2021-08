El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, mostró este lunes una dura postura ante la decisión de la Conmebol de que la final de la Copa Libertadores Femenina 2021, a realizarse en Chile entre septiembre y octubre de 2021, se juegue en la ciudad de Montevideo.

En diálogo con Radio ADN, el timonel del balompié nacional declaró que “no vamos a aceptar la Copa Libertadores Femenina si no se juega la final en Chile“.

“En una semana vamos a tener tres partidos intensos que van a promocionar, la ciudad, Uruguay, el estadio, pero también va a promocionar muchísimo más el fútbol femenino que es un gran compromiso que tenemos desde la Conmebol“, declaró la semana pasada el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez.

Lee también: Luis Roggiero asumirá como gerente deportivo de la Universidad de Chile en septiembre

“Estaba todo hablado. Le dije al presidente de la Conmebol que no me parecía. Si lo votan, voy a pedir que sea a partir del próximo año y no este, que está tan encima”, agregó.

Además, Milad indicó que “esto se debería haber votado en consejo Conmebol. Se realiza en un solo país, vamos a ser firmes en esa posición. Imagínate que llega un equipo chileno a la final y tiene que jugar en Uruguay un mes después. Es un formato que quieren hacer, pero que no está aprobado por consejo“.

Lee también: Joan Laporta, presidente del Barcelona: “Todos queremos a Messi en LaLiga”

La Conmebol definió que el cruce por el título de la Libertadores Femenina 2021 se jugará el 24 de noviembre en el Estadio Centenario.

El fútbol chileno estará representado en el próximo certamen continental por Santiago Morning, Universidad de Chile y un cupo por definir en su calidad de anfitrión.