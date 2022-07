La Selección Chilena de Hockey Césped tuvo un complejo debut en el mundial que se disputa en España y Países Bajos, tras caer por 4 a 2 contra la experimentada selección alemana.

Ahora, las “Diablas” deberán medirse con el equipo de Irlanda, el próximo martes 5 de julio para definir su permanencia en la competencia.

Sin embargo, nada de esto limita el hecho de que el plantel comandado por Sergio ‘Cachito’ Vigil esté haciendo historia por batallar su primer certamen de alto calibre, al posicionarse como el primer equipo en esta disciplina en competir en un mundial.

Lee también: Sebastián Battaglia confirmó negociaciones entre Boca y Arturo Vidal: “Va a jerarquizar a todo el fútbol argentino”

Esto último se vio reflejado en la emoción que manifestaron las jugadoras y su entrenador, quienes cantaron hasta las lágrimas durante la entonación del himno nacional en la previa del duelo contra Alemania. El hecho fue incluso destacado por medios especializados internacionales.

The nation's pride 🇨🇱😊

The first time the Chilean national anthem has been heard at the FIH Hockey Women's World Cup!

¡Vamos! 👏#HWC2022 | @FIH_Hockey | @hockeychiledam pic.twitter.com/XT1IuRbNC5

— Watch.Hockey (@watchdothockey) July 2, 2022