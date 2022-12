Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, murió este jueves (29), en el Hospital Israelí Albert Einstein, en São Paulo.

Apodado el “Rey del Fútbol”, acumuló títulos con el Santos y la Selección Brasileña: tres Mundiales, dos Mundiales de Clubes, dos Libertadores de América, seis veces campeón de Brasil, entre otros logros.

En 2020, Pelé concedió una entrevista exclusiva a CNN Brasil donde recordó su trayectoria, habló sobre el racismo y su paso por la política.

—Edson Arantes do Nascimento, o simplemente Pelé, a quien siempre se cita como el más grande de todos los tiempos. Ahora, en CNN Brasil, el más grande de todos los tiempos. En tus palabras, ¿quién es Pelé?

—Todos se olvidaron de Edson Arantes do Nascimento, pero soy yo, Pelé (risas). Nadie recuerda a Edson, pero Edson paga las cuentas, Edson sufre y Edson llora. Y Pelé tiene todas estas ventajas. Pelé es el hijo de Dios que él puso para que lo cuidáramos.

—Ese niño que gritaba “Bilé, Bilé” terminó convirtiéndose en Pelé… [Bilé era el nombre de un arquero del Vasco de São Lourenço-MG, equipo que Dondinho, el padre de Pelé, defendía antes de ser transferido al Bauru B.C. De niño, Pelé jugaba de arquero y gritaba “Bilé” en las paradas, lo que dio lugar al apodo de Pelé]

—Fue bueno que mencionaras este tema porque mucha gente se confunde. Mi padre jugaba en el Bauru AC y había un portero en Minas Gerais que era Bilé. Los chicos empezaron a llamarme “Bilé”. Se fue a pelear con los niños y, cuando crees que es un mal apodo, se queda con él. Ahora les agradezco a esos niños de Bauru, fue en la pelea que apareció él [el apodo].

“Nunca pensé que iba a ser grande”

—Quería que me contaras cuando miraste tu propia vida y dijiste: “Voy a ser grande en el fútbol”

—Esa pregunta es difícil de responder, nunca pensé que iba a ser grande. Lo juro por Dios. Recuerdo que Athiê Jorge Cury, entonces presidente del Santos, consultó a mi padre, que trabajaba en el puesto de salud de Bauru. Se enteró de que había un chico en Baquinho [apodo de Bauru AC] y preguntó si podía llevar a su hijo Pelé a entrenar al Santos. Siempre pensé que era una broma. Yo tenía entre 13 y 14 años y ni siquiera era titular en el Baquinho. Por casualidad, Athiê Jorge Cury era amigo de mi padre, fui a hacer el examen en el Santos y me aprobaron. Pensé que era un sueño. Hay cosas que recuerdo como si fuera ayer… Recuerdo a mi padre llevándome a la estación de autobuses de Bauru para entrenar en Santos. Parecía algo de otro mundo lo que me estaba pasando, pero hoy el jugador toma un jet. Que graciosa es la vida.

—¿En qué objetivo siempre piensas cuando te acuestas y lo recuerdas como si fuera hoy?

—Dios fue tan bueno conmigo. Tenía tantas sensaciones como la que comentas… pero sin duda, lo que no olvidaré fueron los goles en el Mundial de 1958 que había conquistado. Poco después llegó el gol número mil. No fue un Mundial, no fue nada, pero me hizo temblar, incluso siendo un jugador experimentado. No sé si meto el primer gol en el Mundial o el milésimo, pero tengo que agradecer a Dios por lo que pasó en mi vida.

—Después de Pelé, ¿quién te encantaba, a quién te gustaba ver jugar?

—Dijo que no se puede comparar a Pelé con otro jugador. Seu Dondinho y Doña Celeste cerraron la fábrica. Puede que venga mejor, pero Pelé ya no viene. Hoy me estáis preguntando ¿cuál me encantó más?

—A lo largo de la historia, ¿quién te ha encantado más?

—Sería injusto si mencionara algunos y olvidara otros, vi tanta gente buena. Hubo un jugador que vi y me dijo: “Quiero aprender a hacer lo mismo”. Tenía muchas ganas de ser como mi padre, que tiene el récord de goles de cabeza en un solo partido: marcó cinco en un partido. Este récord pertenece a Dondinho y Pelé aún no lo ha batido. En cuanto a goles, Pelé rompió todos los récords con más de mil, pero este de meter cinco cabezazos es de mi padre.

—Si hoy fueras jugador, ¿cómo sería tu carrera?

—¿Dentro o fuera del campo? No sé, no creo que cambie mucho. Siempre me ha preocupado mucho la forma física.

—¿Pero crees que es más difícil o más fácil de lo que solía ser?

—Es más difícil. Mucho mas dificil. Porque en mi época, con todo respeto a los compañeros, creo que teníamos un poco más de libertad, parando el balón. Ahora ya no hay tanto. Es por eso que incluso algunos jugadores que eran amigos míos en ese momento dijeron que no era así. Hablo con Beckenbauer, Maradona y Cruyff. Yo digo: antes la gente jugaba al fútbol, ​​ahora a los muchachos no les importa jugar al fútbol, ​​solo quieren destruirlo. Quien paga para ir al estadio, paga para ir al estadio. No es para ver el marcado. Hacíamos más espectáculos y conciertos que en el fútbol actual, pero es una diferencia muy grande.

—Ahora son 50 años desde la Copa del Mundo. ¿Qué recuerdos tienes?

—No se puede olvidar nada, es increíble cómo se graban las cosas en la mente de las personas. Lo que siempre agradezco a Dios es que cuando muera no se olvide, porque nadie conocía Brasil antes del Mundial. Y, otra cosa, se olvidan que Pelé es el único jugador que ha ganado cinco mundiales, fue cinco veces campeón del mundo. Fueron cinco Mundiales que jugó: tres Mundiales con la selección brasileña y dos con el Santos. A veces la gente olvida, pero yo siempre recuerdo.

—¿Fue fácil entrenar a ese equipo?

—Es más fácil, sin duda, pero también está la preocupación de no perder. ¿Cómo fue para un equipo así cuando perdimos? El entrenador, pobrecito, a veces no tiene nada que ver.

—¿Qué equipo apoyabas de niño? Sé que te has convertido en ciudadano del mundo, hablas con todos los simpatizantes. Eres el Pelé de mucha gente del Corintios, São Paulo, Palmeiras…

—En ese momento fue una cosa divertida. Aún hoy la gente discute, ya lo expliqué y esta generación aún no ha escuchado, así que volveré a hablar. En Bauru, cuando jugaba en el Baquinho, todos los chicos eran del Corinthians. Yo era BAC, porque mi padre jugaba en el BAC, pero yo tenía una amistad y mis amigos eran todos del Corintios, mientras que mi hermano Zoca era del Palmeiras. Recuerdo que a veces hacíamos juegos de botones, en ese momento era una fiebre. Perdí con Zoca, yo era como el Corintios y él como el Palmeiras. Y cuando vine a Santos a hacerme la prueba y tal, todos decían: “Pele era del Corintios” y yo no había ido al Corintios. Pero una cosa es cierta: mi equipo botón era el Corintios, pero con 13, 14 años.

—El niño elige un equipo que le gusta.

—En ese momento, mi equipo favorito era el Baquinho, porque tenía rivalidad con el Noroeste y mi padre era el máximo goleador del BAC. Pero mi equipo clave era el Corintios.

—Tuviste un pasaje interesante sobre Cosmos. Dicen que fue un parteaguas por allá. Quería que hablaras de esa experiencia.

—Ni siquiera me gustaba hablar mucho, porque cuando me consultaron para ir, Brasil había sido campeón y yo había dicho que dejaría de jugar al fútbol, ​​pensé en no ir. En ese momento, el profesor Júlio Mazzei se fue a los Estados Unidos y tuvo un hijo en una universidad allí. Me dijo que Estados Unidos empezaba a darle un empujón al fútbol. Me dijo que los niños ya no jugaban al baloncesto, porque era solo un deporte para gente alta, y el fútbol, ​​incluso el fútbol femenino, estaba creciendo allí. Que Dios esté con Mazzei en buen lugar, me convenció de hacer la experiencia Cosmos y fue una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Promoví y entrené al equipo femenino estadounidense. Es algo que solo Dios puede explicar, nadie en Brasil querría jugar fútbol en los Estados Unidos. Gracias al profesor Mazzei, porque ya había parado en Brasil y me despedí de la selección brasileña. Dije: “Voy allá a aprender a hablar inglés”. Terminé quedándome allí y, lamentablemente, hoy el femenino allí es mejor que en Brasil.

—Ganas 3 mundiales y por primera vez escuchas la expresión “Brasil es el país del fútbol”. Hoy estamos en 2020, ¿Brasil sigue siendo el país del fútbol?

—Son momentos que a veces pasan. Como todo en la vida, hay momentos difíciles. Si miras, en todos los países del mundo puedes encontrar un jugador brasileño que representa al fútbol brasileño. Sin duda es el mejor. En la vida hay altibajos. A veces pasamos por esto.

—¿Flamengo te encanta?

—Sin duda es el mejor equipo. En equipo, en equipo, es el mejor equipo. Pero, individualmente, si tomas jugadores de Flamengo y algunos equipos de Europa, ya no es la fase en la que Brasil tuvo jugadores como Pelé y Garrincha e incluso Sócrates. A día de hoy, individualmente, no es posible comparar a los jugadores de Flamengo con los de algunos equipos de Europa. Porque en el fútbol muchas veces no son los mejores los que salen campeones, muchas veces la suerte ayuda. Y Flamengo es hoy el representante de Brasil.

—En el gol mil, te desahogabas y pedías por los niños. ¿Cómo ve usted esta declaración y la situación de los niños hoy en día? [Al celebrar el gol mil, Pelé pronunció un discurso a los periodistas pidiendo a los brasileños que presten atención a los niños]

—La declaración fue algo que salió de inmediato. Casualmente estuve hablando con mi hermano la semana pasada y me comentó que en el momento de mi pedido de los niños no había tanto robo como ahora. Me dijo que tenía que volver y hacer otro pedido. La declaración la hice en su momento tras un partido en el que salimos de Vila Belmiro y, en una de las salidas de los vestuarios, vi a unos chicos intentando robar un coche. Le dije: “vaya niño, estás loco con ganas de robar”. Uno de ellos dijo: “no, Pelé, solo vamos a robarle a la gente de São Paulo”. Eso fue un miércoles. El domingo estaba el partido, me acordé e hice ese mensaje; Hoy hay delincuencia, hay muchas cosas, no sé si ha cambiado mucho.

—En un momento de su carrera dijo que los brasileños no estaban preparados para votar. ¿Crees que los brasileños saben votar?

—Mira lo importante que era. Todavía estamos aquí hoy, con tantos problemas en el mundo, con el hombre llegando a la luna y estamos aquí hablando de algo que sucedió hace 30 años. Creo que hoy ha mejorado. Fui una persona bendecida como Ministro de Deportes. No teníamos tantos problemas como los que tenemos hoy… robos, asaltos, feminicidios. Problemas que tenemos hoy que no teníamos en el pasado. Si lo hubiera hecho, la prensa no lo destacaría. Ahora creo que es mucho más difícil que entonces.

—¿Cómo fue la experiencia de ser ministro? ¿Se arrepiente de haberse metido en política en ese momento?

—No, al contrario. Por supuesto, la política, pero en mi caso fue diferente, estaba haciendo algo para un sector determinado, que era el deporte. Trabajé con niños y agradezco a Dios por detenerse, trabajar con niños y hacer algo bueno por el futuro de nuestro deporte.

—Eres el “Rey del fútbol” y el origen del rey es una ley. El rey determina y sucede. Si pudieras pedir algo que la gente haría, ¿qué sería?

—Incluso hay una broma que hago cuando dicen eso. Yo canto esa canción: “¿Qué rey soy yo?” Sin reinado y sin corona. No sirve de nada decir nada, no se puede cambiar porque la política es lo que cambia. La única conexión con esto de lo que estamos hablando es que realmente hice todo lo posible para dar un buen ejemplo a todos los jugadores y jóvenes que estaban comenzando a jugar al fútbol. Había varias cosas que eran importantes en la historia. Pero él era un rey sin corona. La lucha por la educación sigue siendo necesaria hoy. Fue algo de las escuelas, universidades, la familia… No cambió mucho, solo aumentó la población. El número de la población solo ha aumentado, pero todavía tenemos problemas de educación.

—¿Quién le decepcionó más del fútbol brasileño?

—No sé si tuve alguna decepción directa. A veces te sientes triste o molesto por una obra de teatro. Pasan cosas personales en el campo, el tipo maldice a su madre. Pero, en general, creo que el fútbol solo me ha dado la oportunidad de cosas buenas.

—He oído que Pelé sabía pegar. Los jugadores te pegaban porque sabías regatear. Y que te podías desquitar con los jugadores y el árbitro no lo veía…

—Pensé que ibas a decir: “Pelé sabía tirar una falta” [risas], porque estaba el penalti de la parada, que no mucha gente sabía hacer.

—Porque la gente decía que sabías descontar sin que el juez lo viera.

—Eso no es verdad. No fui desleal, nunca lo fui, pero supe defenderme. Hubo jugadores que me marcaron y hasta hoy nos vemos. Hoy mejoró un poco, porque los árbitros están más presentes. En nuestra época no había ningún jugador que se preocupara por el balón, se preocupaba por marcarte. A veces el entrenador decía: “marca a Pelé” y el jugador hacía lo que le ordenaba el entrenador. A la mayoría de los jugadores no les importaba la pelota, les importaba golpear el tobillo. A veces me preparaba para estos jugadores. Porque varias veces me vinieron a pegar y yo me supe defender. Pero nunca fui el jugador que empezó, aprendí a defenderme. Realmente no quería lastimar a nadie. Y muchas veces la persona dice: “pero ahí hay un video”. Hay muchas imágenes del pasado, puedes verme siendo golpeado, cayendo y un jugador pisándome. Me defendí de esta gente.

—Hagamos un juego de pelota. Eres el brasileño más conocido del mundo, una de las personalidades más conocidas del planeta. ¿A quién le pediría Pelé una selfie?

—Tu pregunta es algo injusta. Admiro a tanta gente, ¿sabes? Muhammad Ali, por ejemplo, es una persona a la que admiro y admiro mucho. Y yo estaba con él, era impresionante lo que decía de los niños, de la gente. Yo también admiraba mucho a Éder Jofre, estábamos juntos, hacíamos cosas juntos. Hay cantantes que me encantan, es mi hobby… Es difícil nombrar 20, 30 chicos que te gustan. Podría citar cuando empecé a jugar al fútbol, ​​pero hay ejemplos fuera del fútbol que son ejemplos de carácter. Es difícil nombrar a una persona, porque es injusto no mencionar a los demás también.

“Nos decían monos, chimpancés y criollos”

—Citaste a Muhammad Ali. Hablemos un poco de racismo, tenemos casos recientes en el fútbol. Si hoy es difícil para un deportista, creo que en su época lo era aún más.

—No creo que haya cambiado mucho hoy. Creo que lo único que debe haber cambiado fue la prensa. Un jugador le dijo una estupidez a otro, era por nosotros. Cuando fui a jugar a Europa me pasó muchas veces. Jugando aquí contra argentinos, nos decían monos, chimpancés y criollos. A ver si hay algún escándalo.

—¿Te habrá pasado que entraste al campo y el hincha que maldecía, después de verte jugar, terminó aplaudiéndote?

—Varias veces. No sé por qué estaba más o menos acostumbrado.

—Te maldijeron, pero metiste 3 o 4 goles y ese hincha te acabó aplaudiendo.

—Así que a veces no anotaba. La selección brasileña o el Santos lo estaban haciendo bien y luego la gente aplaudió al final. Es una cosa del momento. No me dolía cuando tocábamos en Europa, Latinoamérica, y decían: “criollo”, “hijo de eso”… no me dolía. Porque también vemos el momento de ese hincha, entonces Santos, la selección de Brasil fue para allá y lo entristeció, eso lo entendí. Es diferente del racismo fuera de este concepto. Gracias a Dios tengo puertas abiertas en todo el mundo.

—Quería invertir contigo, quería que Pelé hablara con Edson. ¿Qué tiene que decirle Pelé hoy a Edson?

—Pelé hablando con Edson… Me tienes ahí… Chico Anísio dijo una vez: “Pelé, ¿sabes algo? ¿Cuál es tu nombre?”. Dije: “sí, Edson Arantes do Nascimento”. Luego, dijo: “Era Edson antes de nacer, porque ahora es Pelé. Y Pelé es mucho más conocido que tú, Edson”. Es una broma que se me ha quedado grabada hasta el día de hoy. Realmente lo es, ¿verdad? Edson lo era antes de nacer. Ahora es Pelé. Hay tantas cosas que han pasado con respecto a eso, incluso en mi familia. De gente hablando de Dondinho, y luego del hijo de Dondinho, que es Pelé.

—¿El brasileño le cobra demasiado?

—Serpiente. Estas son preguntas difíciles de responder, pero lo único que a veces me toma desprevenido y me molesta es cuando algunos de los fanáticos quieren hacer comparaciones con otras personas. Esto a veces me deja en duda porque si te comparas con otro ser humano, no puedo responder. No se pueden comparar personas, son diferentes momentos, personas, cosas y vidas. Te puede gustar uno más, el otro o uno hizo algo importante, no se puede comparar.

—Piensas mucho, razonas mucho. Quería tener una charla contigo. ¿Un anhelo?

—Cita uno? Yo tengo varias. Para citar uno, quizás de mi padre, Dondinho. Todavía recuerdo que, cuando iba de Santos a Bauru, mi padre siempre decía que mi familia estaba allí. Llegaba con una máscara, entonces decía: “no vengas con esa cosa, porque te ganaste este regalo de Dios. Desinfla esa bolita de ahí”. De vez en cuando pasan algunas cosas en el ambiente futbolístico y recuerdo a mi padre, vaya, Dondinho ya me estaba hablando. Otra cosa que dijo Dondinho: “Hice cinco goles con la cabeza. ¿Qué hiciste? Respeta a tu padre”. Esta es una enseñanza.

—Si pudieras pedirle algo a Dios, ¿qué sería?

—Dios estaría triste conmigo, me pediría tantas cosas. Pero una cosa sería acabar con la desigualdad entre los seres humanos. Si pensamos que Dios es todopoderoso, ¿por qué hay tanta desigualdad?

—¿Es para ti?

—Para mí es salud. Incluso en mi profesión, sin salud no se puede ejercer. Lo que pido es salud para mí y mi familia.

—¿El Palmeiras fue campeón del mundo?

—No sé si fue Palmeiras. Creo que el título se lo dio el Palmeiras, si no me equivoco, me puedo equivocar, pero no fue un Mundial. Era un torneo que enfatizaba la copa del mundo, pero no era lo mismo que ganó la selección de Brasil y ganó el Santos. No fue un torneo disputado como lo fueron y siguen siendo los mundiales interclubes.

—Romário dijo una vez que el tranquilo Pelé es poeta.

—Ni siquiera sé por qué dijo eso. Ni siquiera sé por qué preguntaron y no sé cuál era el tema. A pesar de saber cuál era el tema de Romário, es tan polémico y se metió en tantas controversias. ¿Lo que él dijo?

—Criticó un comentario que hiciste. “El Pelé silencioso es un poeta”.

—¿Quieres algo más importante que eso? Gracias a Romario. Podría decir que el callado Pelé es un ladrón, es un traidor. El poeta es una cosa importante.

—Una noticia reciente trascendió que Pelé estaría en depresión. Quería saber, ¿cómo estás hoy?

—Gracias a Dios, iba a decirte eso. Esto de la depresión, no sé si lo malinterpretaste, porque estos dos últimos años tuve una lesión, una operación de fémur, y luego, cuando empecé a entrenar oa hacer un comercial, tuve que parar. Comenzaron a preocuparse y realmente lo aprecio. Pero luego inventaron que estaba deprimido. Llegué aquí con el andador, pero, gracias a Dios, no alcanza para una bicicleta. Quizás en alguna de las ocasiones que estuve lesionado, lesionado, no dejé de dar una entrevista y dije que estaba triste porque me había lesionado. Eso es exactamente lo que voy a decir ahora: preferiría haber llegado aquí sin un andador, haciendo un poco de entrenamiento, jugando con una pelota. Pero estoy mejorando y, gracias a Dios, después de todo lo que he hecho en el deporte, estoy bien. Gracias a Dios me estoy recuperando.

—¿Fue esa cirugía la que le causó las complicaciones?

—Exactamente. Se me inflamó uno de los tendones y entonces tuve que empezar a tomar antiinflamatorios, me dolía un poco, me impedía el movimiento. Gracias a Dios estoy consciente y no digo demasiadas tonterías.

—Voy a decir un nombre y usted cuenta un poco acerca de esa persona. ¿Juan Havelange?

—Es una persona muy importante en nuestro deporte, para el fútbol brasileño y para mí personalmente también. Porque tuve varios momentos en que tomaba un café con él o lo encontraba en la CBF y me daba consejos que fueron muy importantes en mi vida.

—¿Richard Teixeira?

—No tengo nada contra él. Somos amigos, pero no tuve el mismo enfoque.

—¿Cuál es el sueño que todavía quieres cumplir?

—Creo que Dios no lo aceptará. Me gustaría lograr tantas cosas, es difícil para ti decir lo que te gustaría lograr, porque pensar es fácil. Creo que las cosas que siempre me preocuparon fueron el bienestar de mi familia, la salud y nuestro Brasil. Porque es algo que tal vez hasta influye cuando fui a mi primer viaje al Mundial de 1958, cuando tenía 17 o 18 años. Nadie sabía lo que era Brasil. Mucha gente dijo: Brasil, Argentina, Buenos Aires. Fue un cambio muy grande. Lo que me gustaría ver es un Brasil equilibrado, sin mucha pobreza.