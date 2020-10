(Agencia UNO) – El lateral chileno Mauricio Isla fue titular y disputó los 90 minutos este miércoles en la victoria del Flamengo en condición de local por 3-0 sobre Sport Recife, en partido por la decimotercera fecha de la Serie A del fútbol brasileño.

Pese a que la prensa brasileña aseguraba que el oriundo de Buin había dado nuevamente positivo por coronavirus, lo que impidió su viaje a la Roja para el debut con Uruguay, el Huaso sorpresivamente dijo presente este miércoles por el Mengao.

Todo indica que el ex Fenerbahce turco no dio positivo por segunda vez y no pudo estar con la ‘Roja’ en Montevideo exclusivamente por determinación del Ministerio de Salud de Uruguay, como apuntó este mediodía el seleccionador nacional Reinaldo Rueda.

En partido jugado en el Estadio Maracaná, el cuadro rojinegro se impuso gracias a un doblete de Pedro, a los 51 y 60 minutos, y una conquista de Gustavo Henrique, a los 55′.

Con la victoria, el conjunto de Río de Janeiro quedó en el segundo lugar de la tabla con 24 puntos, a tres del líder Internacional de Porto Alegre, que aún no juega por la jornada 13.

Por la decimocuarta fecha del Brasileirao, Flamengo visitará el sábado 10 de octubre a Vasco da Gama, noveno colocado con 18 unidades.

Es de esperar que el bicampeón de América pueda sumarse a los trabajos de la selección, para que pueda estar disponible para el encuentro de este martes, frente a la Selección de Colombia.