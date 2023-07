Durante la mañana de este sábado, Nicolás Jarry (28°) se enfrenta al número 1 del ranking Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), Carlos Alcaraz, en Inglaterra.

Tras vencer en un duro partido por la tercera ronda ante el australiano Jason Kubler (77°), el chileno y número 1 del país, extiende su debut en el torneo de Wimbledon.

Específicamente, Jarry está jugando cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres.

En caso de ganar, el connacional se enfrentaría al alemán Alexander Zverev (31°) o al italiano Mateo Berrettini (38°).

Este sábado, Jarry protagonizó un pequeño chascarro cuando ingresó a la principal cancha de Wimbledon a Alcaraz.

Durante el ingreso de ambos tenistas a la cancha central, el chileno se distrajo respecto a dónde estaba su banca y a la posición en el campo que iba a tener durante el duelo.

Esto fue campado por la transmisión oficial del certamen y causó un momento humorístico tanto en el chileno, como en su contrincante español, el público e incluso la organización del certamen.

“Así no, Nico” publicó la cuenta oficial del torneo junto con el registro audiovisual de la situación.

Not that way, Nico 😅#Wimbledon pic.twitter.com/XjapkDToeM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023