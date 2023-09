Tras una destacada actuación en el US Open que terminó con su salida a manos del australiano Álex de Miñaur (13°), la primera raqueta nacional aterrizó en Chile para descansar y compartir con su familia antes de partir de nuevo al extranjero para disputar la Copa Davis.

En entrevista con TNT Sports, el príncipe aseguró que ya está recargado de energía. “Viajo mañana a Italia para incorporarme y empezar de lleno la adaptación a las condiciones. Estoy muy contento de volver a ver al equipo, hay muy buena energía y esperamos hacer un buen papel. Estamos con plantel completo y nos vamos a hacer fuertes“.

Su mejor partido

Consultado sobre cuál fue su mejor partido de este 2023, el chileno no dudó: contra Carlos Alcaraz (1°) en la tercera ronda de Wimbledon.

“Fue el mejor partido de la temporada, aunque no salí victorioso, fue una tremenda experiencia, jugar en ese lugar, contra él, fue muy especial“, dijo.

Dicho partido lo ganó el español en 4 sets (6-3, 6-7, 6-3, 7-5).

Santiago 2023

El chileno habló también de su decisión de no asistir a los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023.

“No fue fácil perdérmelos, menos en mi país y mi ciudad. Es uno de los eventos más grandes de Chile y no ser partícipe es doloroso, pero no me queda otra”, dijo.

Según informó TNT Sports, tras su destacada actuación en el US Open, Jarry alcanzará su mejor ranking histórico y será el número 22 del escalafón mundial.