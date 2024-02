Durante esta semana, las críticas por el estado de la cancha del court central de San Carlos de Apoquindo en el Chile Open 2024 solo han ido en aumento. “Injugables”, “por lejos la peor”, entre otros comentarios han surgido a raíz de cada encuentro que disputan los tenistas.

Es por esta razón que ayer tras la victoria del tenista chileno Nicolás Jarry contra el argentino Federico Coria, el chileno defendió el court: “Es la cancha que se ha hecho con más preparación, yo creo, en la historia de Chile”, afirmó en la conferencia de prensa.

Las canchas, según comentó Jarry, generalmente se prepararan con un mes de anticipación y en esta ocasión la preparación fue de cinco meses. Sin embargo, el tenista enfatizó en que, a pesar de esto “no está en las condiciones óptimas. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme, ayer los encargados se quedaron hasta las 4 de la mañana tratando de ir mejorándola, así que espero que siga así cada día”.

¿Cuáles han sido las críticas sobre el terreno?

Durante este lunes, cuando se llevó a cabo a primera jornada del Chile Open entre el español Roberto Carballés Baena y el francés Corentin Moutet, el español pidió la intervención del supervisor y solicitó cambiar la cancha; pero, a pesar de su reclamo, el juego continuó.

“Me parece una vergüenza que se juegue un ATP en esta pista, me parece peligroso para los jugadores. Espero que no se vuelva a hacer este torneo“, dijo Carballés a CLAY al finalizar el partido.

“Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarse y encima con botes que la bola directamente no bota. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda“, agregó.

Su compatriota Pedro Martínez, comentó en ESPN Chile que las condiciones del terreno son blandas, por lo que “hay veces que metes la pierna y hace un agujero y hay que parar a arreglarla. Se pone incómodo y peligroso, porque te puedes trabar el pie como me sucedió en la caída”.

Por otro lado, el francés Corentin Moutet, expresó que la cancha “no es la mejor, pero es igual para los jugadores y tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

El chileno Christian Garín también se sumó a las críticas: “No me gusta decirlo porque disfruto mucho este torneo y todo, pero creo que es la peor que he jugado por lejos en torneos ATP, no sé que habrá pasado que empeoró tanto, creo que con la cancha en este estado puede pasar cualquier cosa, puede ganar cualquiera”.

La respuesta desde la organización

La directora del Chile Open 2024, Catalina Fillol, sostuvo que han realizado grandes esfuerzos para mejorar las condiciones de la cancha principal.

“Hicimos una inversión bastante grande por hacer la cancha desde cero, efectivamente ahora lo que falta hacer es ponerle un poco más de agua. Hemos invertido en más cancheros para ir compactando esa arcilla y yo creo que ha medida que los partidos se van realizando todo se va afirmando cada vez más. Esperamos tener una linda final este 3 de marzo”, dijo a CNN Chile.