Este sábado, Nicolás Jarry protagonizó un pequeño chascarro cuando ingresó a la principal cancha de Wimbledon para enfrentarse al número 1 del ranking ATP, Carlos Alcaraz.

Durante el ingreso de ambos tenistas a la cancha central del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres, en Inglaterra, el chileno se distrajo respecto a dónde estaba su banca y a la posición en el campo que iba a tener durante el duelo.

Esto fue campado por la transmisión oficial del certamen y causó un momento humorístico tanto en el chileno, como en su contrincante español, el público e incluso la organización del certamen.

“Así no, Nico” publicó la cuenta oficial del torneo junto con el registro audiovisual de la situación.

Not that way, Nico 😅#Wimbledon pic.twitter.com/XjapkDToeM

— Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2023