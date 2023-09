En un partido de clasificación para el Mundial disputado en la ciudad amazónica de Belém, Neymar logró un hito histórico al marcar dos goles en la victoria por 5-1 de la selección brasileña sobre Bolivia.

Con estas dos anotaciones, el delantero del Al-Hilal empató y luego superó la marca impuesta por Pelé.

Su gol récord llegó tras un centro raso al área, que el delantero remató con precisión a bocajarro y posteriormente celebró con un puñetazo al aire, como solía hacer el propio Pelé.

La fallecida leyenda del fútbol brasileño había ostentado el récord durante décadas, con 77 goles marcados entre 1957 y 1971. Neymar ahora suma un total de 79 goles en 125 partidos internacionales, consolidándose como el máximo goleador masculino de Brasil.

“Nunca imaginé alcanzar este récord. Quiero decir que no soy mejor jugador que Pelé“, declaró Neymar tras el partido. “Siempre quise hacer mi propia historia, escribir mi nombre en la historia del fútbol brasileño y de la selección. Y hoy lo he conseguido”, expresó.

La delantera brasileña Marta ostenta el récord histórico del país, con 115 goles en 171 partidos.

Para sempre, Meninos da Vila! Parabéns, @neymarjr, por superar o Rei em gols pela Seleção Brasileira em jogos oficiais da FIFA. Com certeza Pelé está te aplaudindo hoje!

Meninos da Vila, forever! Congratulations, Neymar Jr, for surpassing the King in goals for the Brazilian… pic.twitter.com/iqU3vQ2EGj

— Pelé (@Pele) September 9, 2023