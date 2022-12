Neymar sigue dolido tras la derrota de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 y lo expresó filtrando sin permiso conversaciones con sus compañeros del plantel para que el público fuese testigo del dolor que provocó la eliminación en cuartos.

A través de sus historias de Instagram, el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) compartió capturas de sus chats con Thiago Silva y, además, con Marquinhos y Rodrygo, quienes fallaron los penales en la definición con Croacia.

“Decidí exponer (sin sus permisos) para que vean cuánto queríamos el Mundial y qué tan unidos éramos. Estos fueron algunos de los muchos mensajes que intercambié con el grupo. Hay un sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y estoy seguro de que, con el apoyo de toda la gente, volveremos más fuertes”, manifestó Neymar.

Esto dicen los chats

—Neymar: ¿Cómo estás? Paso para decirte que soy tu fan. Un penal no va a cambiar lo que pienso de ti. Estoy contigo para siempre y lo sabes. Te amo.

—Marquinhos: Y, ahí hermano. Mejorando poco a poco. Solo es el tiempo (y mirar allá) para sacar todo esto. ¿Y tú? ¿Cómo estas? Gracias por el mensaje y por pensar en mí, hermano. Eres una bestia, quería mucho que se diera todo bien. Jode pensar que ese penal fue un obstáculo en nuestro sueño. Pero vamos que vamos, tenemos que ser fuertes, dar tiempo al tiempo y ver qué es lo que el fútbol nos tiene preparado.

—Neymar: Vamos a tener que seguir hermano, tristemente es así. Quería mucho darte esa copa. Tú, yo y Dani (Alves) la merecíamos demasiado. Pero Dios tiene nuestro propósito y conoce todas las cosas.

—Thiago Silva: Hermano, está más jodido de lo que imaginé, la verdad. No lo soporto. No puedo creer que perdimos. No puedo creerlo. Cada vez que lo recuerdo me dan unas ganas hijas de puta de llorar. Pero voy a estar bien.

—Neymar: Estoy acá para decirte que eres un crack… Es un honor poder ser parte de tu carrera, escucharte decir que soy uno de tus ídolos y verte convertirte en uno de los cracks de la historia de Brasil. Los penales los erran los que patean, yo ya erré muchos en mi carrera y aprendí con todos ellos. Pero nunca desistí, siempre busqué mejorar y me perfeccioné en todo”.

—Rodrygo: Gracias, mi ídolo, por todo, de corazón. Perdón por cualquier cosa y por posponer tu sueño también. Espero que sigas con la gente, para conquistar juntos. Claro, si es lo mejor para ti. Estamos juntos siempre y gracias por el cariño.