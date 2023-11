El jugador de la NBA y del equipo Oklahoma City Thunder, Josh Giddey, ha sido objeto de acusaciones relacionadas con presuntas relaciones sexuales con una persona menor de edad.

Estas acusaciones surgieron después de que un usuario desconocido, a través de X, mostrara una serie de fotografías y videos que involucraban al jugador con una joven.

Actualmente, Giddey tiene 21 años y se presume que las imágenes en redes sociales son de un momento en el que el base de los Thunder tenía más de 18 años.

Según el contenido compartido, en uno de los videos se ve al jugador refiriéndose a la joven como “su niña”. Además, una de las fotos de su perfil de Snapchat muestra a ambos con una leyenda que insinúa relaciones sexuales entre ellos.

Según información recopilada en línea, el nombre de la presunta menor es Livv Cook, de 15 años y, según informes, es estudiante de segundo año de secundaria.

Respecto a la legislación en Oklahoma, se afirma que la edad de consentimiento en el Estado es de 16 años.

Cabe destacar que las imágenes y los videos carecen de contexto temporal. No está claro si estas fotografías son recientes o si fueron tomadas hace varios años.

El base de los Thunder realizó la práctica con el equipo durante esta jornada, donde le preguntaron al respecto de las imágenes y los detalles que se le acusan.

“Entiendo la pregunta, obviamente, pero no hay más comentarios en este momento“, fueron las únicas declaraciones que dijo Giddey al respecto.

Josh Giddey was asked about the allegations that went viral on social media the past few days. pic.twitter.com/yVr5gOku0x

Mike Bass, vocero de la liga, anunció que está investigando las acusaciones en contra de Josh Giddey de Oklahoma City.

Sin embargo, el australiano no ha recibido alguna suspensión ni ha sido apartado del equipo y se ha mantenido entrenando con ellos.

The NBA is looking into the allegations of Oklahoma City’s Josh Giddey having inappropriate relationship with a minor that have emerged via social media, league spokesman Mike Bass said.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 24, 2023