Diversos deportistas han compartido sus reacciones en redes sociales, elogiando las instalaciones de la Villa Panamericana y agradeciendo la estadía en el país durante los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Esta vez fue el turno de Maggie Mac Neil, campeona olímpica de Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde obtuvo el oro en los 100 m mariposa, plata en 4 x 100 m libre y bronce en 4 x 100 m estilos.

A través de su cuenta en X, difundió un video donde aparece en una de las estaciones del Metro de Santiago, corriendo hacia una pancarta del evento deportivo en el que se encuentra junto a otros deportistas.

Maggie Mac Neil compartió su alegría y señaló en X: “¡Ver esto en la estación de metro fue genial! Pero lo que fue aún más asombroso fue que justo vimos a este niño y a su papá imitando mi pose”.

La nadadora aprovechó de enviar un mensaje, expresando que “este es un ejemplo perfecto de que tú también puedes hacerlo. Por eso hago lo que hago, ¡y es tan especial!”

Seeing this in the subway station was so cool! 🤩but what was even more awesome was that we just happened to see this little boy and his dad copying my pose 🥺 This is a perfect example that YOU CAN DO IT TOO 🫵🏼

This is why I do what I do, and it’s so a special!☺️ pic.twitter.com/wfDisqATJU

— Maggie Mac Neil, OLY (@mags_swims26) October 19, 2023