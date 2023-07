(CNN) – España cayó en el último partido del Grupo C del Mundial Femenino de Fútbol con una dura goleada de Japón este lunes en Nueva Zelandia.

El juego final del Grupo C vio a las japonesas interponerse ante España, uno de los favoritos del torneo, con un temprano gol de Hinata Miyazawa al minuto 12 del partido, en el que la japonesa quedó libre en el área luego de que las españolas perdieran la pelota y con gran precisión anotó el primer gol del partido.

Poco después, en el minuto 29, Japón volvió a marcar otra vez con el liderazgo de Miyazawa, que se adentró en la cancha del seleccionado español y encontró a Riko Ueki, que consiguió doblar la ventaja japonesa con un disparo que fue desviado por la defensa Irene Paredes y pasó muy por encima de la portera Misa Rodríguez.

La goleada de Japón comenzó a consumarse al minuto 40 con el segundo gol de Hinata Miyazawa y el tercero del partido, sentenciando a España con mucha precisión en el arco, y dejando a sus rivales con la primera derrota de este mundial.

