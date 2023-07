Un impresionante accidente interrumpió el Gran Premio de Fórmula E de Roma este sábado. El choque involucró a ocho autos; sin embargo, a pesar de la magnitud del accidente, ningún piloto resultó herido.

El accidente tuvo lugar en la vuelta 9, cuando varios coches se encontraban en la parte más rápida de la pista. Posteriormente, la carrera fue detenida para poder despejar la pista.

Tras la reanudación, con solo 12 coches, el primer puesto se lo llevó el neozelandés Mitch Evans, la cual cuenta como su tercera victoria en el campeonato.

La Fórmula E es una especie de categoría “hermana” de la Fórmula 1, disputada únicamente con coches eléctricos. Ambas están reguladas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

