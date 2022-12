El mundo del fútbol reaccionó de inmediato tras conocerse la muerte del astro del fútbol Edson Arantes do Nascimiento, más conocido como Pelé, a los 82 años tras una falla multiorgánica producto de la progresión de su cáncer de colon.

Pelé hizo soñar tres veces al pueblo brasileño alzando tres copas mundialeras. Su carrera despegó a los 15 años y su posición era de delantero interior izquierdo. Su número de camiseta al igual que el de Lionel Messi era el 10, y jugó para el club carioca Santos FC desde 1956 a 1974.

Precisamente este, el equipo que le abrió las puertas para ser el mejor de la historia, publicó una corona y lo describió como “eterno”.

Por su parte, el astro del fútbol, Cristiano Ronaldo, en su cuenta personal de Instagram, escribió: “Mi más sentido pésame para todo Brasil, y en particular para la familia del Sr. Edson Arantes do Nascimento”.

Y agregó que “un mero ‘adiós’ al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente embarga a todo el mundo del fútbol”. Para la generación actual de futbolistas, destacó, es “una inspiración para tantos millones, una referencia de ayer, de hoy, de siempre“.

En ese sentido, ahondó en su relación personal con Pelé: “El cariño que siempre me mostró fue recíproco en cada momento que compartimos, incluso a la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá por siempre en cada uno de los amantes del fútbol. Descanse en paz, Rey Pele”.

El futbolista francés Kylian Mbappé también se refirió al fallecimiento de Pelé en su cuenta personal de Instagram: “El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado“.

El futbolista brasileño, Neymar da Silva, también dedicó unas palabras al rey del fútbol. “Antes de Pelé, el “10” era solo un número. Leí esa frase en algún lugar, en algún momento de mi vida.Pero esa frase, preciosa, está incompleta”.

Y recalcó que: “Yo diría que antes de Pelé, el fútbol era solo un deporte. Pelé lo cambió todo. Convirtió el fútbol en arte, en entretenimiento”.

Neymar no solo se refirió a su rol como futbolista, sino que también a los valores de Pelé. “Dio voz a los pobres, a los negros y especialmente: Dio visibilidad a Brasil” y afirmó que “¡El fútbol y Brasil han elevado su estatus gracias al Rey! Se ha ido, pero su magia permanecerá”, señaló.

Otras de las reacciones fue del ex futbolista argentino Gabriel Batistuta, quién añadió que en su cuenta personal de Twitter: “Gracias por todo lo que le diste al mundo del fúbol”, y destacó que “muere una leyenda”.

Sergio Ramos añadió que “hablar de leyenda o de figura histórica se queda corto. Simplemente, se nos ha ido #ORei. El fútbol te recordará siempre. Descansa en paz, Pelé”.

