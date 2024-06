Muere repentinamente a los 26 años el portero de Montenegro Matija Šarkić

(CNN) – El portero montenegrino Matija Šarkić, que jugó en el Millwall inglés, falleció a los 26 años.

En un comunicado, el Millwall señaló que estaba “completamente devastado” por tener que hacer el anuncio, mientras que la Asociación de Fútbol de Montenegro dijo que estaba “profundamente entristecida” por la pérdida de su “querido Matija Šarkić”.

“Matija no solo fue un atleta notable, sino también un querido compañero de equipo y amigo“, sostuvo la Federación Montenegrina en un comunicado.

“Él era tanto el presente como el futuro de nuestra selección nacional. Su inesperada muerte nos ha dejado a todos conmocionados y de luto”, añadió el texto.

Millwall Football Club is completely devastated to announce that Matija Sarkic has passed away at the age of 26.

Millwall, que compite en la segunda división del fútbol inglés, dijo: “Todos en el club envían su amor y condolencias a la familia y amigos de Matija en este momento inmensamente triste”.

Šarkić se unió a Millwall en agosto de 2023 procedente del Wolverhampton Wanderers y jugó 33 partidos con el club londinense.

El portero jugó nueve partidos internacionales y fue titular con Montenegro contra Bélgica el 5 de junio, un amistoso internacional que Bélgica ganó por 2-0.

Nacido en la ciudad inglesa de Grimsby, Šarkić comenzó su carrera con Anderlecht en Bélgica antes de cambiarse al Aston Villa en 2015.

Everyone at Aston Villa is deeply saddened by news of the passing of our former goalkeeper Matija Šarkić.

Matija joined our Academy in 2015 and spent five years with the club, during which time he made his full international debut for Montenegro, before departing in the summer… pic.twitter.com/OIrCdyXXts

— Aston Villa (@AVFCOfficial) June 15, 2024